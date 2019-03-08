Milli satrançcı Emre Ev, son yolculuğuna uğurlandı

Tolga YANIK/KONYA, ()-

İSTANBUL'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milli satranççı Emre Ev (28) memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Konya Mevlana Engelliler Spor Kulübü sporcusu Emre Ev, dün sabah saatlerinde arkadaşı tarafından odasında haraketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, yapılan müdahale sonrası Ev'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Milli sporcunun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Emre Ev'in cenazesi ailesi tarafından teslim alınıp memleketi Konya'ya getirildi.

Milli satranççının cenazesi merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evlerinin yanında bulunan Çelebi Camiinde Cuma namasına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Yazır Mezarlığı'na defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin arabaya konulması

- Genel ve detaylar

(FOTOĞRAFLI)