Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde

Milli satranççı Emre Ev kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Tolga YANIK/KONYA, ()- İSTANBUL'da yaşayan Milli satranççı Emre Ev (28) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.  Konya Mevlana Engelliler Spor Kulübü sporcusu Emre Ev, bu sabah saatlerinde arkadaşı tarafından odasında haraketsiz...

Milli satranççı Emre Ev kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Tolga YANIK/KONYA, ()-

İSTANBUL'da yaşayan Milli satranççı Emre Ev (28) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 
Konya Mevlana Engelliler Spor Kulübü sporcusu Emre Ev, bu sabah saatlerinde arkadaşı tarafından odasında haraketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, yapılan müdahale sonrası Ev'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Milli sporcunun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Emre Ev'in cenazesi İstanbul'a giden ailesi tarafından teslim alınırken, cenazenin yarın Konya'da defnedileceği öğrenildi.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'da resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Milli santranç sporcularımızdan Mevlana Engelliler Spor Kulübü sporcusu Emre Ev vefat etmiştir. Camiamızın başı sağolsun" denildi.
Türkiye Satranç Federasyonu ise, "Görme Engelliler Milli takımı sporcusu Emre Ev’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan, 1991 doğumlu sporcumuza Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" açıklamasında bulundu.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328