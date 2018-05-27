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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'ndan bir ilk!

Dünya Superbike Şampiyonası'nda kariyerinin ilk podyumunu elde etti İSTANBUL / Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu yıl ilk kez mücadele eden Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de tarih yazdı. Haftanın ikinci yarışına...

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'ndan bir ilk!

Dünya Superbike Şampiyonası'nda kariyerinin ilk podyumunu elde etti

İSTANBUL /

Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu yıl ilk kez mücadele eden Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de tarih yazdı. Haftanın ikinci yarışına 10'uncu sırada başlamasına rağmen müthiş bir hıza ulaşan Razgatlıoğlu, yarışı ikinci bitirdi ve Dünya Superbike Şampiyonası'nda kariyerinin ilk podyumunu elde etti. Son turda Jonathan Rea'yi geride bırakan Toprak, 20 puanın sahibi oldu.
Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon ilk kez yarışan 21 yaşındaki Toprak Razgatlıoğlu, sezonun altıncı yarışına İngiltere'de çıktı.
Donington Park'taki yarışa 10. başlamasına rağmen üst düzey bir performans gösteren Razgatlıoğlu ikinci oldu ve Dünya Superbike Şampiyonası'nda kariyerinin ilk podyumunu yaptı. Red Bull sporcusu, geçen sezon Superstock 1000 kategorisinde mücadele ederken de İngiltere'de birinciliği almıştı. 
Özellikle son turda Superbike efsanesi Jonathan Rea'ye karşı yaptığı atakla ayakta alkışlanan genç sporcu, sezonun 'en iyi sıralamaya ulaşan bağımsız sporcusu' olmayı da başardı. 20 puan elde eden Toprak, puanını 78'e çıkardı ve genel sıralamada sekizinciliğini korudu. 

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