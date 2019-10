Milli motosikletçi Can Öncü, üç yarışlık aranın ardından Japonya'da piste çıkacak

İSTANBUL () -Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü,

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda Japonya yarışı ile pistlere dönecek.

2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olan Red Bull sporcusu, San Marino Grand Prix'sinin serbest antrenmanlarında köprücük kemiğinde zedelenme yaşamıştı.

Geçirdiği ameliyat nedeniyle San Marino, İspanya ve Tayland

yarışlarını kaçıran Can, , üç yarışlık aradan sonra Japonya Grand Prix'sinde yarışacak.

Büyük hedefleri bulunduğunu ve bunlara bir an önce ulaşmak istediğini

belirten Can, "Sakatlığımı en hızlı şekilde atlatmak için çok çaba sarf ettim.

Umarım Japonya'da bu sene bir ilki gerçekleştirip podyuma çıkma başarısını

göstereceğim." ifadelerini kullandı.