Milli judokalar Bakü’deki Grand Slam için hazır

ANKARA () - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak olan, olimpiyatlara puan taşıyan Grand Slam Turnuvası'nda Türkiye’yi 6 kadın ve 9 erkek sporcu temsil edecek.

Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi puan kazandıran organizasyonlar arasında yer alan ve Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek Grand Slam karşılaşmalarında Türkiye, 8 kadın ve 9 erkek judoka ile temsil edilecek. Milli Takım kafilesi yarın hava yoluyla bu ülkeye gidecek.

10-12 Mayıs tarihleri arasındaki büyük organizasyonun hazırlıkları için İstanbul ve Antalya’da kamp çalışmalarını gerçekleştiren ay yıldızlı milli takımda şu isimler yer alıyor:

Kadınlar: 48 kiloda Gülkader Şentürk, Nazlıcan Kılıç, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Şeyma Özerler, Meltem Dindar, 63 kiloda İlayda Seyis, +78 kiloda Sebile Akbulut.

Erkekler: 60 kiloda Mihraç Akkuş, Samet Kumtaş, 66 kiloda Sinan Sandal, 73 kiloda Bilal Çiloğlu, Halil Çimen, 81 kiloda M. Mustafa Koç, İlker Güldüren, 90 kiloda Mikail Özerler, Mert Şişmanlar.

(FOTOĞRAFLI)