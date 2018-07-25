Milli judocuların Zagreb yolculuğu başlıyor

İSTANBUL, ()

Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de 27 - 29 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan Grand Prix müsabakalarında mücadele edecek olan Milli judokalar, olimpiyatlara artı puan taşımak için tatamiye çıkacak.

Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de düzenlenecek organizasyonda, Türkiye'yi 4'ü kadın ve 8'i erkek olmak üzere 12 sporcu temsil edecek. Ay-yıldızlılar yarın İstanbul'dan havayolu ile Hırvatistan'a gidecek. 81 ülkeden 207'si kadın olmak üzere 573 judokanın mücadele edeceği müsabakalarda Ay-yıldızlılar şu isimlerden oluştu:

Kadınlar: Gülkader Şentürk (48), İrem Korkmaz (52), Nurcan Yılmaz (70) ve Kayra Sayit (+78).

Erkekler: Bekir Özlü, A. Şahin Kaba (60), Sinan Sandal (66), Bilal Çiloğlu, Murat Bektaş (73), İlker Güldüren (81), Batuhan Efemgil (90) ve Feyyaz Yazıcı (+100).