Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı...
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington’da
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı...
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı istifa etti
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı...
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması

Milli judocuların Japonya kampı sona erdi

İSTANBUL / Büyük Erkek Judo Milli Takımı, Japonya'daki hazırlık kampını tamamladı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da hazırlık kampı çalışmalarını tamamlayan Büyük Erkek Judo Milli Takımı, yarın yurda dönecek. Erzurum'da yapılan...

Milli judocuların Japonya kampı sona erdi

İSTANBUL /

Büyük Erkek Judo Milli Takımı, Japonya'daki hazırlık kampını tamamladı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da hazırlık kampı çalışmalarını tamamlayan Büyük Erkek Judo Milli Takımı, yarın yurda dönecek. Erzurum'da yapılan yükseklik kampının ardından, Tokyo'da iki ayrı üniversitede randori antrenmanlarıyla, yıl içinde yapılacak uluslararası müsabakalar öncesi kuvvet toplayan judocular, performanslarıyla madalya yolunda hazırlıklarını tamamladılar.
İlk olarak Nippon Sports Science Universitesi, ardından da iki haftalık Kokushikan Üniversitesi takımlarıyla kamp hazırlıklarını tamamlayan milliler, son tatami çalışmasından sonra misafirperverliklerinden dolayı takım adına gençler 55 kilo şampiyonu Daichi Takano'ya takım kaptanı Sinan Sandal tarafından Ay-yıldızlı tişört hediye edildi. 
Büyük Erkek Judo Milli Takımı yurda döndükten sonra kamp çalışmalarına İstanbul'da devam edecek. 

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328