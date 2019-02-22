Milli judocuların Japonya kampı sona erdi

İSTANBUL /

Büyük Erkek Judo Milli Takımı, Japonya'daki hazırlık kampını tamamladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da hazırlık kampı çalışmalarını tamamlayan Büyük Erkek Judo Milli Takımı, yarın yurda dönecek. Erzurum'da yapılan yükseklik kampının ardından, Tokyo'da iki ayrı üniversitede randori antrenmanlarıyla, yıl içinde yapılacak uluslararası müsabakalar öncesi kuvvet toplayan judocular, performanslarıyla madalya yolunda hazırlıklarını tamamladılar.

İlk olarak Nippon Sports Science Universitesi, ardından da iki haftalık Kokushikan Üniversitesi takımlarıyla kamp hazırlıklarını tamamlayan milliler, son tatami çalışmasından sonra misafirperverliklerinden dolayı takım adına gençler 55 kilo şampiyonu Daichi Takano'ya takım kaptanı Sinan Sandal tarafından Ay-yıldızlı tişört hediye edildi.

Büyük Erkek Judo Milli Takımı yurda döndükten sonra kamp çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)