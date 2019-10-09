Milli judoculara baklavalı uğurlama
Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), () - BELÇİKA'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi Manisa'nın Salihli ilçesinde kampa giren Türkiye İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Judo A Milli Takımı'nın 2 hafta süren kampı tamamlandı. Şampiyonaya...
Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), () - BELÇİKA'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi Manisa'nın Salihli ilçesinde kampa giren Türkiye İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Judo A Milli Takımı'nın 2 hafta süren kampı tamamlandı. Şampiyonaya 9 erkek, 4 kadın olmak üzere 13 sporcu ile katılacak olan ay-yıldızlıları çalışma yaptıkları salonda ziyaret eden Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, millilere baklava ikram etti. Salihli'de oldukça verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini kaydeden İşitme Engelliler Judo Milli Takım Antrenörü Osman Gökçül, "Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandık. Bizleri Salihli'de en iyi şekilde ağırlayan Salihli halkına teşekkür ediyorum. İnşallah Belçika'dan hem takım halinde hem de ferdi olarak bir çok madalyayı ülkemize getireceğiz" dedi. Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam da judoculara başarı diledi.
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