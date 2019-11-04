Milli judocular Sayit'ten altın, Özerler ve Erdoğan'dan bronz madalya

ANKARA,()

Avusturalya'nın Perth kentinde düzenlenen Okyanus Açık müsabakalarında kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit altın, erkekler 90 kiloda Mikail Özerler ve +100 kiloda Cemal Erdoğan bronz madalyanın sahibi oldu.

Okyanus Açık müsabakalarının son gününde kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit altın, erkekler 90 kiloda Mikail Özerler ve +100 kiloda Cemal Erdoğan bronz madalya kazanan milli judocular oldu.

+78 kiloda Kayra Sayit ilk tur maç yapmadan geçti. Çeyrek finalde İsrailli Raz Hershko'yu, yarı finalde Rus KseniiaChibisova'yı ve finale karşılaşmasında Portekizli RocheleNunes'i ipponla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 90 kiloda Mikail Özerler ilk turda maç yapmadı. İkinci maçında Brezilyalı Gustavo Assis'i, çeyrek finalde Polonyalı Piotr Kuczera'yı ipponla yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda Rus Mikail İgolnikov'a yenilen Özerler, bronz madalya müsabakasında Çekyalı David Klammert'ialtın skorda ipponla yenerek üçüncü oldu.

+100 kiloda Cemal Erdoğan birinci turda Samoalı Derek Sua'ı ipponla geçti. Çeyrek finalde Alman Johannes Frey'e yenilen Erdoğan, repesajda Yeni Zelandalı Keightley Watson'u ve bronz madalya mücadelesinde Sloven Vito Dragic'i ipponla yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı.

81 kiloda Vedat Albayrak ilk turu bay geçti. İkinci maçında Brezilyalı Victor Penalber'i altın skorda ippona geçen Albayrak çeyrek finalde İtalyan Andrea Regis'e yenildi ve repesaja kaldı. Bu turda Moldovalı Dorişn Gotonoaga'yı ipponla yenen milli judocu bronz madalya maçında Brezilyalı E. Yudy Santos'a yenildi ve beşinci oldu.

100 kiloda Mert Şişmanlar ise ilk tur maçında rakibine yenilerek elendi.