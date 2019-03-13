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Milli judocular olimpiyat kotası için Rusya'ya gidiyor

ANKARA, () - Rusya’nın Ekaterinburg kentinde 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak Grand Slam müsabakalarında 4 milli sporcu tatamiye çıkacak. Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'na kota puanı kazandıran Ekaterinburg Grand Slam müsabakalarında...

Milli judocular olimpiyat kotası için Rusya'ya gidiyor

ANKARA, () - Rusya’nın Ekaterinburg kentinde 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak Grand Slam müsabakalarında 4 milli sporcu tatamiye çıkacak.
Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'na kota puanı kazandıran Ekaterinburg Grand Slam müsabakalarında Türkiye’yi 4 erkek judoka temsil edecek. Milli takım kafilesi bu gece Rusya’ya gidecek. 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak müsabakalarda; Samet Kumtaş, Mihraç Akkuş (60), Sinan Sandal (66) ve Mikail Özerler (90) ay-yıldızlı judogileri giyecekler. Rusya’nın Ekaterinburg kentindeki bu müsabakaların ardından 18-21 Mart tarihleri arasında yapılacak ortak çalışma kampına Kayra Sayit, Bilal Çiloğlu, M. Mustafa Koç, Vedat Albayrak ve Mert Şişmanlar dahil olacak.
Grand Slam karşılaşmalarının programı şöyle:
15 Mart Cuma: Erkekler 60 ve 66 kilolar
17 Mart Pazar: Erkekler 90 kilo

(FOTOĞRAFLI)

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