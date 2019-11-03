Milli judocular Minel Akdeniz ve Mustafa Koç’tan bronz madalya

23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası’nın devam ettiği Rusya’nın İzhevsk kentindeki ikinci gün müsabakalarında kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz ve erkekler 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç bronz madalyanın sahibi oldu.Rusya’nın İzhevsk’i kentinde decam eden 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası’nda ikinci gün kürsüye çıkan milli judoculardan kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz ve erkekler 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç oldu. İki milli judocu bronz madalya kazanarak üçüncülük kürsüsüne çıktı.Minel Akdeniz ilk turda Hırvat Iva Oberan’ı altın skorda ipponla yendi. İkinci maçında Rus Anastasia Kolyadenkova'ya yenilen milli judocu repesajda Alman Agatha Schimith’i altın skorda ipponal yenerek bronz madalya müsabakasına kaldı. Çek Renata Zavhova’yı altın skorda waza-ari puanıyla yenen Minel Akdeniz üçüncü olduErkekler 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç, ilk turda Yunan Georgias Markaran’ı ipponla yendi. İkinci turda Finlandiyalı Aku Loakkonen’i altın skorda waza-ari puanıyla yenerek çeyrek finale yükselen Koç, bu turda Macar Benedek Toth’a yenildi ve repesaja kaldı. Polonyalı Sebastian Marcinkeiwicz’yi waza-ari puanıyla yenen milli judocu Koç, İsviçreli Lukas Wittwer’i ipponla yenerek bronz madalyayı boynuna taktı.Erkekler 73 kiloda Halil Çimen sıkletinde 7'nci olurken, kadınlar 70 kiloda Semanur Erdoğanilk tur maçını kaybetti ve yenildi.Şampiyonanın yarınki bölümünde kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir ve erkekler 100 kiloda Ömer Kemal Aydın madalya mücadelesi yapacak.