Milli judocular, Grand Prix için İsrail’de

Judo'da yılın ilk uluslararası müsabakasında Türkiye büyük kadın ve erkek milli takımları, İsrail'in Tel Aviv kentinde 23-25 Ocak tarihlerinde 5 kadın ve 10 erkek judocuyla tatamide yer alacak.Olimpiyat yılının ilk puan kazandıracak organizasyonu olan Tel Aviv Grand Prix müsabakaları, 23-25 Ocak tarihleri arasında İsrail’de yapılacak. 85 ülkeden 252 kadın ve 331 erkek judocunun katılacağı maçlarda Türkiye’yi 5 kadın ve 10 erkek judocu temsil edecek.Bu organizasyon öncesi Tel Aviv’de ortak çalışma kampı gerçekleştiren milli takımda yer alan isimler ve karşılaşma tarihleri şöyle:23 Ocak Perşembe:Kadınlar: 48 Kg: Gül Kader Şentürk, Tuğçe Beder, 52 Kg: İrem KorkmazErkekler: 60 Kg: Mihraç Akkuş, Salih Yıldız, 66 Kg: Sinan Sandal24 Ocak Cuma:Kadınlar: 63 Kg: Minel AkdenizErkekler: 73 Kg: BilalÇiloğlu, Halil Çimen, 81 Kg: Muhammed Mustafa Koç, Vedat Albayrak25 Ocak Cumartesi:Kadınlar: +78 Kg: Kayra SayitErkekler: 90 Kg: Mikail Özerler, 100 Kg: Mert Şişmanlar, Cemal Erdoğan