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Milli judocular Bilal Çiloğlu'dan altın, Vedat Albayrak'tan bronz madalya
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde devam eden Grand Slam müsabakalarının ikinci gününde tatamiye çıkan milli judoculardan erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu altın, 81 kiloda Vedat Albayrak bronz madalya ile kürsüde yer alan isimler...
SPOR 25.10.2019, 18:03
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde devam eden Grand Slam müsabakalarının ikinci gününde tatamiye çıkan milli judoculardan erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu altın, 81 kiloda Vedat Albayrak bronz madalya ile kürsüde yer alan isimler oldu.
Çiloğlu ilk tur karşılaşmasında Avustralyalı Calvin Knoester'ı 2'nci turda Moldovalı Victor Strepu'yu, 3'üncü turda Mogol Odbayar Ganbaatar'ı, çeyrek finalde Belçikalı D. Van Tichelt'i ve yarı finalde Alman İgor Wandtke'yi ipponla yenerek finale çıktı. Çiloğlu, finalde Kanadalı Arthur Margelidon'u waza-aripuanıyla yenerek altın madalya ile 1'incilik kürsüsündeki yerini aldı.
Albayrak ise ilk tur bay geçti. İkinci maçında İzlandalı Sveinbjörn Iura'yı, 3'üncü turda Brezilyalı Joao Macedo'yu altın skorda, çeyrek finalde Özbek Kamoliddin Rasulov'u ipponla yenerek adını yarı finale yazdırdı. Milli judocu bu turda Koreli M. Jin Lee'ye yenildi ve bronz madalya mücadelesine kaldı. Vedat Albayrak, Hollandalı Frank De Wit'i ipponla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Grand Slam maçlarının son gününde kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Cemal Erdoğan kürsü mücadelesi verecekler.
Çiloğlu ilk tur karşılaşmasında Avustralyalı Calvin Knoester'ı 2'nci turda Moldovalı Victor Strepu'yu, 3'üncü turda Mogol Odbayar Ganbaatar'ı, çeyrek finalde Belçikalı D. Van Tichelt'i ve yarı finalde Alman İgor Wandtke'yi ipponla yenerek finale çıktı. Çiloğlu, finalde Kanadalı Arthur Margelidon'u waza-aripuanıyla yenerek altın madalya ile 1'incilik kürsüsündeki yerini aldı.
Albayrak ise ilk tur bay geçti. İkinci maçında İzlandalı Sveinbjörn Iura'yı, 3'üncü turda Brezilyalı Joao Macedo'yu altın skorda, çeyrek finalde Özbek Kamoliddin Rasulov'u ipponla yenerek adını yarı finale yazdırdı. Milli judocu bu turda Koreli M. Jin Lee'ye yenildi ve bronz madalya mücadelesine kaldı. Vedat Albayrak, Hollandalı Frank De Wit'i ipponla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Grand Slam maçlarının son gününde kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Cemal Erdoğan kürsü mücadelesi verecekler.
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