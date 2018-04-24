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Milli judocular Avrupa sınavında

İSTANBUL / İsrail'in Tel Aviv kentinde 26 - 28 Nisan tarihlerinde yapılacak Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda ülkemizi 6'şar kadın ve erkek judoka ile tatamide temsil edilecek. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda judokalarımız tatamide...

Milli judocular Avrupa sınavında

İSTANBUL /

İsrail'in Tel Aviv kentinde 26 - 28 Nisan tarihlerinde yapılacak Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda ülkemizi 6'şar kadın ve erkek judoka ile tatamide temsil edilecek.
Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda judokalarımız tatamide madalya sınavı verecek. İsrail'in Tel Aviv kentinde 26 - 28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan şampiyonada ülkemiz 6'şar kadın ve erkek Ay-yıldızlı judokalarla temsil edilecek. Milli takım kafilesi bugün hava yoluyla İsrail'e gidecek.
Yılın ilk büyükler kategorisindeki şampiyonasında kürsü için mücadele edecek kadın ve erkek judokalarımız ve müsabaka takvimi şöyle:
KADINLAR: 
26 Nisan Perşembe: Gülkader Şentürk , Dilara Lokmanhekim (48 Kg), İrem Korkmaz (52 Kg), 
27 Nisan Cuma: Büşra Katipoğlu (63 Kg), 
28 Nisan Cumartesi: Kayra Almira Sayit, Sebile Akbulut (+78 Kg).
ERKEKLER: 
26 Nisan Perşembe: Bekir Özlü (60 Kg), Sinan Sandal (66 Kg), 
27 Nisan Cuma: Bilal Çiloğlu (73 Kg), Vedat Albayrak, İlker Güldüren (81 Kg), 
28 Nisan Cumartesi: Batuhan Efemgil (90 Kg).

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