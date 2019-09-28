Milli judocu Hilal Öztürk'ten bronz madalya

Kazakistan’ın Almatı kentinde yapılan Ümitler Dünya Şampiyonası ferdi karşılaşmalarının son gününde tatamiye çıkan kadınlar +70 kilodaki milli judocu Hilal Öztürk, üçüncü olarak bronz madalya aldı. Ülke sıralamasında ise Türkiye 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile ikinci oldu.

Almatı kentinde düzenlenen Ümitler Dünya Şampiyonası’nda tatamiye çıkan kadınlar +70 kilodaki milli judocu Hilal Öztürk, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Hollandalı Carmen Dijkstra karşısında ipponla galip gelen Öztürk, çeyrek finalist oldu. Bu turda Japon İon Yamaki’ye altın skorda yenilen milli sporcu, repesaja kaldı. İtalyan Asya Tavano’yu 30 saniyede ipponla yenen Hilal Öztürk, bronz madalya için Fransız Liz Ngelebeya ile yaptığı karşılaşmayı ipponla kazanarak sıkletinde dünya üçüncüsü oldu. Ülke sıralamasında ise Türkiye 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile ikinci oldu.

Erkekler +90 kiloda Münir Ertuğ ise ilk turda Kazak Bakhtiyar Surtebayev’e yenilerek elendi.

Ümitler Dünya Şampiyonası yarın karma takımlar müsabakalarıyla son bulacak. Türkiye ilk turu bay geçerken, çeyrek finalde Kazakistan-Moğolistan galibiyle karşılaşacak.



