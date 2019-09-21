Milli judocu Bilal Çiloğlu bronz madalya kazandı

ANKARA,() - Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te devam eden Grand Prix müsabakalarının ikinci gününde erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu bronz madalyanın sahibi oldu.

Taşkent'te süren Grand Prix müsabakalarının ikinci gününde erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu sıkletinde bronz madalyanın sahibi olarak üçüncülük kürsüsündeki yerini aldı.

Çiloğlu, ilk turu bay geçti. İkinci turda Ürdünlü Y. EyalSlman'ı ipponla yenen milli judocu üçüncü turda Avusturyalı Lukas Reiter ile karşılaştı. Bu turda rakibine waza-ariüstünlüğü kuran Çiloğlu, çeyrek finale yükseldi. Romen Aleksandru Raicu ile yaptığı çeyrek final karşılaşmasında rakibine üç shido ceza puanı verdiren milli judocu, yarı finalde Özbek Khikmatillokh Turaev'e altın skorda yenildi ve bronz madalya için Ukraynalı Artem Khomula ile karşılaştı. Rakibini ipponla yenen Bilal Çiloğlu sıkletinde üçüncü olarak bronz madalyayı boynuna taktı.

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