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Milli güreşçilerin Dünya Şampiyonası öncesi 2 önemli sınavı

İSTANBUL / Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 22-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Güreş takımları, Türkiye'de 2 önemli turnuvada mücadele edecek. İlk olarak Greko-Romen Güreş...

Milli güreşçilerin Dünya Şampiyonası öncesi 2 önemli sınavı

İSTANBUL /

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 22-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Güreş takımları, Türkiye'de 2 önemli turnuvada mücadele edecek.
İlk olarak Greko-Romen Güreş Takımı, bu hafta sonu 20-22 Temmuz'da İstanbul Bağcılar Spor Salonu'nda Vehbi Emre-Hamit Kaplan güreş turnuvasında mindere çıkacak. Hazırlıklarını İstanbul'da teknik direktör Salih Bora yönetiminde sürdüren milli takım, Dünya şampiyonası öncesinde en önemli sınavına çıkacak. Dünya klasmanında derece elde etmiş birçok güreşçi de İstanbul'da kendi durumlarını görme şansını elde edecekler.
27-29 Temmuz tarihleri arasında ise yine serbest güreş takımı, İstanbul Bağcılar Spor Salonu'nda Yaşar Doğu Turnuvası için mindere çıkacaklar. Serbest güreşçiler de hazırlıklarını teknik direktör İshak İlbayhanov yönetiminde Greko-Romen milli takımla birlikte sürdürüyor. Milli takımlarla birlikte aynı otelde Azerbaycan-Bulgaristan-Kırgızistan-Ukrayna-Estonya-Romanya-Beyaz Rusya milli takımları da kamp yapıyor. Yine Yaşar Doğu Turnuvası'nda mücadele edecek olan kadın milli takımı ise İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde, teknik direktör Efrahim Kahraman yönetiminde hazırlıklarını sürdürürken, Azerbaycan ve Hindistan kadın güreşçileriyle birlikte kamp yapıyorlar.

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