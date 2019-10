Milli güreşciler Mehmetçik için mindere çıkacak

ANKARA,() -

Türk Silahli Kuvvetleri (TSK) Güreş Takımı, Askeri Olimpiyat Oyunları'na katılmak üzere yarın Çin'e hareket edecek. Milli sporcular Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Mehmetçiklerimiz için 16 -28 Ekim tarihleri arasında mindere çıkacak.

13 Ekim'de birliklerine teslim olan güreşçiler hem vatani görevlerini yapacak hem de Askeri Olimpiyat Oyunları'nda güreşerek ülkemize altın madalya getirmek için ter dökecekler. Genelkurmay Başkanlığı ve Güreş Federasyonu'nun koordineli çalışmalarını tamamlayan milliler yarın yarın yola çıkacak. Her 4 yılda bir yapılan Askeri Olimpiyat Oyunları'na 140 ülkeden 27 bin sporcu, antrenör ve idareci katılıyor. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ında yer aldığı TSK Güreş Milli Takım kafilesi yarın 14:15 uçağı ile Ankara'dan İstanbul'a, oradan da saat 23:15 uçağı ile Çin'e hareket edecek. Ata sporu güreşi çok sevdiği bilinen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, sporcularla yakından ilgilenerek altın madalya beklediğini ifade etti.

MUSA AYDIN: GÜREŞÇİLERİMİZ MEHMETÇİKLERİMİZ İÇİN MİNDERE ÇIKACAK

Türkiye'nin Suriye'de çok önemli bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Bizler Mehmetçiklerimizin her zaman yanındayız. Askerlerimiz Suriye'de ülkemizin güvenliği için canlarını feda ediyorlar. Güreşçilerimizde mindere tüm Mehmetçiklerimiz için çıkacak. Rakiplerini yenip altın madalyaları alıp asker selamı ile İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletecekler. Çin'e tüm sporcularımız bu duygularla gidiyor" dedi.

Ülkemizi bu önemli günlerde minderde temsil edecek olan asker güreşçiler ise yaptıkları açıklamalarda bu ülke için her zaman canlarını feda etmeye hazır olduklarını belirterek, "Mehmetçilerimiz sınır ötesinde bizler için çarpışıyor. Bizlerde herşeyimizle onların yanındayız. Eğer cepheye gitmemiz gerekirse gözümüzü kırpmadan bu ülke için cephede çarpışmaya razıyız. Çin'e bu duygularla gidiyoruz. Hepimizin tek amacı yüce Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal marşımızı okutmak" şeklinde açıklama yaptılar.

Türk Silahlı Kuvvetleri Grekoromen ve Serbest Güreş Milli Takım kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Soner Demirtaş, Metehan Basar, Aslan Atem Enes Başar Selehattin Kılıçsallayan ve Fatih Yaşarlı."