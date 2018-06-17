Milli güreşçi Vahide Nur Gök'ün hedefi Dünya Şampiyonluğu

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDURLU milli güreşçi serbest stil Avrupa ikincisi Vahide Nur Gök (17), gözünü dünya şampiyonluğuna dikti. Gök, "İnşallah Temmuz ayındaki Dünya Şampiyonası ve Ekim ayında yapılacak Gençlik Olimpiyatı'nda birinci olarak bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.

İki yıl önce güreşe başlayan lise üçüncü sınıf öğrencisi Vahide Nur Gök, 13- 21 Mayıs tarihleri arasında Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Yıldız Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Belaruslu rakibi Kseniya Dzibuk'ya yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

Vahide Nur Gök, antrenörü Engin Bakay ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya'yı ziyaret etti. Gök'ü tebrik eden ve Dünya Şampiyonasında başarılar dileyen Kemerkaya, "İlimiz sporcusu Vahide Nur Gök, Yıldız Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu. Müdürlüğümüz adına kendisini ve antrenörünü tebrik ettik. Sporcumuz Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başlayacak. Dünya şampiyonluğu ile dönmesini temenni ediyorum" dedi.

Vahide Nur Gök, "İki yıl önce atletizmle uğraşıyordum. Atletizmi bırakıp güreşe başladım. İki yıl önce bir çok derece elde ettim. İnşallah Temmuz ayındaki Dünya Şampiyonası ve Ekim ayında yapılacak Gençlik Olimpiyatı'nda birinci olarak bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu.

Antrenörü Engin Bakay da Vahide Nur Gök'ün ilk senesinde dereceler elde ettiğini ve hedeflerini daha da büyüttüklerini söyledi. Türkiye şampiyonu olan Gök'ün milli takıma girdiğini vurgulayan Bakay, şöyle dedi: "Yarı final maçında kolu sakatlandığı için final maçında pek varlık gösteremedi, Avrupa ikincisi oldu. Hedefimiz 3- 8 Temmuz tarihlerinde Hırvatistan'ın Zagreb kentinde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ve 12- 14 Ekim tarihleri arasında Arjantin'in Buenos Aires kentinde yapılacak olan Gençlik Olimpiyatı'nda kürsünün en üstüne çıkmak. Vahide'nin gelecekte de büyüklerde dünya ve olimpiyat şampiyonluğuna ulaşacağına inanıyorum."

Vahide Nur Gök, 22 Haziran- 3 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de Dünya Şampiyonası'na hazırlık kampına katılacak ve oradan Hırvatistan'ın Zagreb kentine geçerek Dünya Şampiyonası'nda milli formayla mücadele edecek. Vahide Nur Gök, Arjantin'de yapılacak Gençlik Olimpiyatı'na Türkiye'den katılacak iki sporcudan biri olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Orhan Kemerkaya'nın hediye vermesi

- Orhan Kemerkaya ile röportaj

- Vahide Nur Gök ile röportaj

- Engin Bakay ile röportaj

- Detay

(FOTOĞRAFLI)