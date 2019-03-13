Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...

Milli güreşçi Taha Akgül, yüksek lisansını tamamladı

SİVAS,() Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi gören Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül bitirme tezini teslim ederek mezun oldu. Doktor Öğretim Üyesi Mehmet...

Milli güreşçi Taha Akgül, yüksek lisansını tamamladı

SİVAS,()

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi gören Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül bitirme tezini teslim ederek mezun oldu.
Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Gül danışmanlığında Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı'nda hazırladığı yüksek lisans tezini bilim kuruluna sunan Taha Akgül, yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamladı.
Taha Akgül mezuniyetin ardından yaptığı açıklamada, “Köklü bir üniversitede lisansüstü eğitim almış olmanın mutluluğunu yaşadım. Katkı ve desteklerinden dolayı başta Sayın Rektörüm Prof. Dr. Alim Yıldız hocama, danışman hocam Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gül'e ve Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı hocalarıma teşekkür ediyorum. İnşallah doktora eğitimim için de öncelikli tercihim Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olacak" dedi.
Taha Akgül daha sonra Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret ederek yüksek lisans eğitiminde vermiş oldukları destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.
Taha Akgül'e akademik cübbesini giydirilmesinin ardından Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, yüksek lisans eğitiminin doktora eğitimi ile de taçlandırmasını arzu ettiğini ifade ederek, "Sizden ve sizin başarılı çalışmalarınızdan oldukça mutluyduk. Yüksek lisansın ardından doktora eğitimine de devam etmenizi arzu ederiz. Bu konuda elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328