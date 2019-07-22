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Milli güreşçi Taha Akgül, hayranları ile buluştu

DÜNYA ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Ankara’da Sports International tarafından düzenlenen spor etkinliğinde sevenleriyle bir araya geldi. Milli güreşçi Taha Akgül, Sports International Çankaya Vadi tesisindeki etkinlikte...

Milli güreşçi Taha Akgül, hayranları ile buluştu
DÜNYA ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Ankara’da Sports International tarafından düzenlenen spor etkinliğinde sevenleriyle bir araya geldi.
Milli güreşçi Taha Akgül, Sports International Çankaya Vadi tesisindeki etkinlikte sporserverler ile buluştu. Spor etkinliği öncesi sevenleri ile tek tek ilgilenen Taha Akgül, hatıra fotoğrafı çektirdi. Taha Akgül daha sonra, Amerika’dan kendisini görmeye gelen hayranı Mert Baytürk (18) ile bir araya geldi. Taha Akgül’ü görmek için Amerika’dan geldiğini söyleyen Mert Baytürk, daha önceden birçok sporla uğraştığını ama güreşi çok sevdiğini söyledi. Baytürk, Taha Akgül’ü sürekli sosyal medyadan takip ettiğini ve internette videolarını izlediğini söyledi.
‘SPOR SADECE ANTRENMANLA İLERLEMİYOR’
Milli sporcuların hem sportif performanslarına hem de sosyal yaşantılarına çok dikkat ettiklerini belirten Akgül, sporun sadece antrenmanla ilerlemediğini söyledi. Akgül, özellikle şampiyona sporcularının iyi bir antrenman, beslenme ve dinlenme ile müsabakalara hazırlandığını kaydetti. Taha Akgül, “Aileler çocukları için sadece eğitim alanında başarı göstermelerini istiyorlar. Oysaki, ailelerimizi, çocuklarını spora yönlendirmeleri konusunda yönlendirmemiz gerekiyor. Bunu da reklamlarla, kamu spotlarıyla gösterebiliriz” dedi.
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