Milli güreşci Taha Akgül, gözünü 6'ncı Avrupa şampiyonluğuna çevirdi

Yalçın Topcu: ''Avrupa Şampiyonasında tam takım olarak madalya ve kürsü bekliyorum''

ERCAN ATA / ANKARA,() -

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıklarını Ankara Elmadağ Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren Serbest A Milli Güreş Takımı, 2 Mayıs'ta yola çıkıyor.

Dağıstan Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası öncesi son çalışmalarını yapan milli mayoları ziyaret eden eski güreşci Yalçın Topcu sporculara başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topcu'ya 22'nci dönem AK Parti Bingöl Milletvekili ve Meclis İdari Amiri Feyzi Berbibek, Milli Eğitim Bakanı danışmanı İsmal Güler, Güreş Federasyonu Milli Takımlar Koordinatörü Adem Varlık, Serbest Milli Takım Koordinatörü Yakup Topuz ve idareciler eşlik etti. Millilerin yaptığı çalışmayı izleyen ve gençlik yıllarında güreş yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topcu, Taha Akgül ile uzun süre sohbet etti ve altın madalya sözü aldı. Tüm takıma başarılar dileyen Topcu: ''Türk sporunun madalya lokomotifi olan güreşten Avrupa şampiyonasında tam takım olarak madalya ve kürsü bekliyorum'' dedi.

TAHA AKGÜL GÖZÜNÜ 6'NCI AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNA ÇEVİRDİ

2017 yılında yapılan Dünya şampiyonasında kaybettiği finali düşünerek hazırlıklarını yaptığını ifade eden Taha Akgül, "Avrupa şampiyonası için çok büyük emek vererek hazırlandık. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İnşallah 6'ncı kez şampiyonluk gelecek. Serbest güreşte 5 şampiyonlukla rekor bende. Her zaman hedefimiz altın madalya. Zor bir spor yapıyoruz ve hep zirvede olmak lazım. İnşallah herşey istediğimiz gibi olur ve kaybettiğimiz unvanı tekrar birinci olarak Ülkemize getiririz" diye konuştu.

Arkadaşlarının madalya şansının arttığını belirten Taha, sıklet sayısının 8'den 10'a çıkarıldığını ifade ederek, "Orta sıkletlerde madalya şansımız daha da arttı. Birbirine denk çok iyi rakipler var. 74, 79 ve 92 ek kilolar ve bu güçlü rakipler dağılacak. Genç bir ekip ve 2020'nin rezerv bir kadrosu var şuan. 2016 Rio'da biz çok başarılı olduk. Serbest güreş adına 3 madalya aldık. 2020 olimpiyatlarında ise 4 veya 5 madalya alacağımızı düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

Serbest güreş milli takımında yer alan sporcular şi şekilde:

57 kilo: Ahmet Peker, 61 Kilo Recep Topal, 65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan, 70 kilo: Haydar Yavuz, 74 kilo: Soner Demirtaş, 79 kilo: M. Nuri Kotanoğlu, 86 kilo: Fatih Erdin, 92 kilo: Serdar Böke, 97 kilo: Rıza Yıldırım, 125 kilo: Taha Akgül.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yalçın Topcu'nun ziyareti

-Taha Akgül'ün açıklamaları

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)