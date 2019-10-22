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Milli güreşçi Taha Akgül'den altın madalya
ANKARA / Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, altın madalya kazandı. Çin'de düzenlenen organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde...
SPOR 22.10.2019, 13:31
ANKARA /
Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, altın madalya kazandı.
Çin'de düzenlenen organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde İranlı Asya şampiyonu Yadollah Mohebbi ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen Taha, altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Federasyonun paylaştığı video
- Taha Akgül'ün minderde görüntüsü
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