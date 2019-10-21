Milli güreşçi Soner Demirtaş'tan bronz madalya 

ANKARA,()

Milli güreşçi Soner Demirtaş, Askeri Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Çin'de devam eden Askeri Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi serbest stil 74 kg'da temsil eden Soner Demirtaş, Fransız Aıbuev Akhmed'i 5-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.