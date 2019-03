Milli futbolcuların galibiyet sevinci

Cenk Tosun: Gruptan ikinci olarak çıkmayı düşünüyoruz

Engin ÖZMEN - Kaan ÜLKER / ESKİŞEHİR () - A Milli Futbol Takımı oyuncularından Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Merih Demiral ve Deniz Türüç, Moldova müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cenk Tosun, grupta Fransa’yı favori olarak gördüğünü söyleyerek, "İki maçı da gol yemeden bitirmemiz bizim için güzel oldu. Tabii 6 puan almak bizim için elemelerde çok iyi bir şey. Hazirandaki maçlara inşallah daha moralli gideceğiz. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Burak ile iyi anlaşıyoruz. Burak da basın toplantısında söyledi. Bir forvetin bir forvetle oynaması, bizim işlerimizi kolaylaştırıyor sahada. İlk maçta ben ona asist yaptım, bu maçta o bana asist yaptı. İnşallah böyle devam eder. Benim için forvet olarak gol atmak çok güzel bir şey ama galibiyet daha önemliydi gollerden. Gruptaki Fransa sonuçta dünya şampiyonu, her şey olabilir ama ben Fransa’yı favori görüyorum. Böyle devam edersek gruptan ikinci olarak çıkmayı düşünüyoruz. Tecrübeli isimlerin kadroda olması önemli tabii, genç arkadaşlarımız var. Böyle aralarında tecrübeli ağabeylerimiz de olunca bize çok faydalı oldular” dedi.

İkinci kez milli formayı giymenin heyecanını yaşayan Dorukhan Toköz, kendisi için çok özel bir gece yaşadığını belirterek şöyle konuştu: “Görüyorsunuz, taraftarlarımız da sahip çıktı. Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum, hakları ödenmez. İlk 11’de oynadım. Bu forma için her şeyi yaparız zaten. Bunu herkes biliyor. Buradan 6 puanla dönmek bizim için çok önemliydi. Çok mutluyuz. Hocamız sağ olsun gördüğünüz gibi 6 puan aldırdı bize. İnşallah daha iyi olacak. İstediğimiz yerlere geleceğiz Allah izin verirse. Tüm takımlar rakibimiz. Biz hepsini yenmek için sahaya çıkacağız. Türkiye olduğumuzun farkındayız. Bu forma çok ağır bir forma. İnşallah kim olursa önümüze gelen, yenmek için sahaya çıkacağız.”

Kayserisporlu milli futbolcu Deniz Türüç, “Çok önemli bir maçtı, 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Daha iyi yerlere geleceğiz. 2’de 2 yaptık, Fransa zor maç ama elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da temsil eden savunma oyuncusu Merih Demiral ise "Çok mutluyuz, 2 maçta 6 puan aldık. Önümüzdeki maçlarda da önemli puanlar alıp Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Şahsım olarak çok mutluyum, her çocuğun olduğu gibi benim de hayalimdi. Önemli olan bunu devam ettirmek" diye konuştu.

