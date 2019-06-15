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Milli futbolcular Cengiz ve Çağlar, Çeşme'de eğlendi

İZMİR'in Çeşme ilçesine tatile gelen milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, bir eğlence mekanında eğlendi. Futbolcuların 2 saatlik eğlence sonunda 5 bin TL hesap ödedikleri öğrenildi. İtalya Seri A takımlarından Roma'nın...

Milli futbolcular Cengiz ve Çağlar, Çeşme'de eğlendi
İZMİR'in Çeşme ilçesine tatile gelen milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, bir eğlence mekanında eğlendi. Futbolcuların 2 saatlik eğlence sonunda 5 bin TL hesap ödedikleri öğrenildi.
İtalya Seri A takımlarından Roma'nın yıldızı Cengiz Ünder ile İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City FC'nin yıldız oyuncusu Çağlar Söyüncü, tatil için Çeşme'yi seçen futbolcular kervanına katıldı. Geçen salı günü oynanan milli maçın ardından futbolcular, soluğu Çeşme'de aldı.
Alaçatı Köyiçi'ndeki bir eğlence mekanına ayrı ayrı gelen futbolcular, 2 saat içeride kaldı. Saat 01.30 sıralarında mekandan ayrılan 2 futbolcunun, 5 bin TL hesap ödediği öğrenildi.
Çıkışta hızlı adımlarla yürüyen Ünder ve Söyüncü, soruları yanıtsız bıraktı.
muhabirinin "Görüş alabilir miyiz" yönündeki sorusuna Söyüncü, "Abi iyi akşamlar, kendinize iyi bakın. Daha buradayız" yanıtını verdi. Ünder ise kendisine gül satmaya çalışanların arasından sessizce geçerek, otoparktaki aracının yanına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
- Cengiz Ünder'in sokaktan gelişi ve mekana girişi
- Çağlar Söyüncü ile mekandan çıkışı
- Söyüncü'nün 'Abi iyi akşamlar kendinize iyi bakın. Daha buradayız' demesi
- Gül satıcılarının arasından yürümeleri
- Sokaktan ve Alaçatı'dan görüntü

Haber- Kamera Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir), ()

FOTOĞRAFLI

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