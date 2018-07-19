Milli futbolcu Serdar Gürler kaza yaptı 

Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Osmanlıspor oyuncusu Serdar Gürler yönetimindeki 34 TM 070 plakalı lüks spor otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Milli futbolcu Serdar Gürler kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan takım arkadaşı Anıl Karaer ise hafif yaralandı. Anıl Karaer ayakta yapılan tedavisinin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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