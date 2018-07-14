Milli eskrimcilerden 6 madalya

İSTANBUL /

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Tekerlekli Sandalye Eskrim U17-U23 Dünya Şampiyonası 4. gününde milli eskrimciler son maçlarına çıktı.

Elke Lale Van Achterberg, U-23 Epe'de Rus rakibi Alena Evdokimova'ya 14-12 yenilerek bronz madalya kazandı. Diğer milli sporcu Hakan Akkaya ise, U-23 Epe'de, Ukraynalı Maksym Mahula'ya 15-14 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Elke Lale, şampiyonayı U17 Flöre'de altın, U23 Flöre'de bronz, U17 Epe'de gümüş ve son olarak U23 Epe'de bronz ile tamamlayarak toplamda 4 madalyanın sahibi oldu.

Hakan Akkaya ise U-23 Flöre'de gümüş, U-23 Epe'de bronz madalya kazanarak turnuvadan 2 madalya ile ayrıldı.

Bu sonuçların ardından iki milli eskrimci, Tekerlekli Sandalye Eskrim U17-U23 Dünya Şampiyonası'nı 6 madalya ile noktaladı.

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