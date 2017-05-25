Milli Ciritçi Eda Tuğzuz Zirveyi Riga'da Da Bırakmadı



Tuğzuz Riga'da yapılan 2017 Riga Cup'ta 63.38 metre atarak altın madalya kazandı.

ERCAN ATA-ANKARA/ Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen ve Dünyanın en iyi atletlerinin yarıştığı 2017 Riga Cup'ta Dünya listesinde birinci sırada olan Milli ciritçi Eda Tuğsuz'un 4 metre farkla 1. Olduğu yarışmada, Aneta Kocina 2. ve Asdis Hjolmsdottir'de 3. Oldu.

TUĞSUZ 2 YILDIR ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMIYOR

20 yaşındaki genç ciritçi Eda Tuğsuz, İslami Dayanışma Oyunları'nda cirit atma finalinde ilk hakkında 67.21'lik bir atış yapan Tuğsuz, altın madalyayı kazanırken kendisine ait Türkiye rekoruyla birlikte Avrupa U23 rekorunu da tarihe gömmüştü. Tuğzus bu derecesile Dünyada bu yılın en iyi atışını yaparak listenin 1 numarasına yerleşti. Yılın şu ana kadarki en iyi atışı 65.88 ile Tatsiana Khaladovich'e aitti.

Geçen yıl gençlerde Dünya üçüncülüğüne ulaşan ve Türkiye rekorunu 56.90'dan alıp yükselten Eda, böylece ülke rekorunu bir buçuk yıl gibi bir zaman içinde 10 metreden fazla geliştirmiş oldu. Son Türkiye rekorunu 22 Nisan'da attığı 64.30 ile gerçekleştiren Eda, Bakü'de bu dereceye yaklaşık üç metre ekledi.

DÜNYA LİSTESİNİN ZİRVESİNDE

Tuğsuz'un bu derecesi dünyada bu yılın en iyi atışı olarak listenin 1 numarasına yerleşti. Yılın şu ana kadarki en iyi atışı 65.88 ile Tatsiana Khaladovich'e aitti.

Eda Tuğsuz, bu dalda geçerli Avrupa U23 rekoru olan 2001 yılından kalma Nikolett Szabo'nun 64.62'lik derecesini de iki buçuk metre arkada bıraktı. Eda, tüm zamanlar Avrupa U23 listesinde rekor olarak geçerlilik kazanmayan ancak bugüne kadarki en iyi atış olan 67.25'lik dereceyi de dört santimetre uzağında kaldı

