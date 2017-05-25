Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Milli Ciritçi Eda Tuğzuz Zirveyi Riga'da Da Bırakmadı

Tuğzuz Riga'da yapılan 2017 Riga Cup'ta 63.38 metre atarak altın madalya kazandı. ERCAN ATA-ANKARA/ Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen ve Dünyanın en iyi atletlerinin yarıştığı 2017 Riga Cup'ta Dünya listesinde birinci sırada...

Milli Ciritçi Eda Tuğzuz Zirveyi Riga'da Da Bırakmadı


Tuğzuz Riga'da yapılan 2017 Riga Cup'ta 63.38 metre atarak altın madalya kazandı.

ERCAN ATA-ANKARA/ Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen ve Dünyanın en iyi atletlerinin yarıştığı 2017 Riga Cup'ta Dünya listesinde birinci sırada olan Milli ciritçi Eda Tuğsuz'un 4 metre farkla 1. Olduğu yarışmada, Aneta Kocina 2. ve Asdis Hjolmsdottir'de 3. Oldu.
TUĞSUZ 2 YILDIR ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMIYOR
20 yaşındaki genç ciritçi Eda Tuğsuz, İslami Dayanışma Oyunları'nda cirit atma finalinde ilk hakkında 67.21'lik bir atış yapan Tuğsuz, altın madalyayı kazanırken kendisine ait Türkiye rekoruyla birlikte Avrupa U23 rekorunu da tarihe gömmüştü. Tuğzus bu derecesile Dünyada bu yılın en iyi atışını yaparak listenin 1 numarasına yerleşti. Yılın şu ana kadarki en iyi atışı 65.88 ile Tatsiana Khaladovich'e aitti.
Geçen yıl gençlerde Dünya üçüncülüğüne ulaşan ve Türkiye rekorunu 56.90'dan alıp yükselten Eda, böylece ülke rekorunu bir buçuk yıl gibi bir zaman içinde 10 metreden fazla geliştirmiş oldu. Son Türkiye rekorunu 22 Nisan'da attığı 64.30 ile gerçekleştiren Eda, Bakü'de bu dereceye yaklaşık üç metre ekledi.
DÜNYA LİSTESİNİN ZİRVESİNDE
Tuğsuz'un bu derecesi dünyada bu yılın en iyi atışı olarak listenin 1 numarasına yerleşti. Yılın şu ana kadarki en iyi atışı 65.88 ile Tatsiana Khaladovich'e aitti.
Eda Tuğsuz, bu dalda geçerli Avrupa U23 rekoru olan 2001 yılından kalma Nikolett Szabo'nun 64.62'lik derecesini de iki buçuk metre arkada bıraktı. Eda, tüm zamanlar Avrupa U23 listesinde rekor olarak geçerlilik kazanmayan ancak bugüne kadarki en iyi atış olan 67.25'lik dereceyi de dört santimetre uzağında kaldı
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246