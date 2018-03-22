Milli boksörler Avrupa şampiyonası öncesi huzurevini ziyaret etti

Ramazan SARICI / ÇANKIRI,() - İTALYA’da 17-26 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan 2018 Genç Kadın ve Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası öncesi Çankırı'da kampa giren Türkiye Genç Bayanlar Boks Milli Takımı, hem Regaip kandili hem de 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Çankırı İsmail Özdemir Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Milli takım antrenörleri ve sporcular Çankırı İsmail Özdemir Huzurevi sakinlerinin ellerini öperek onlara karanfil dağıttı. Yaşlıların çok değerli olduğunu söyleyen Türkiye Genç Bayanlar Boks Milli Takımı Antrenörü İsa Daştan, "Sizler bizler için çok değerlisiniz. Bizlerinde sizler gibi büyüklerimiz var. Onların hizmetlerindeyiz. Keşke imkanım olsa gelip sizlere de hizmet edebilsem" dedi.

İtalya’daki şampiyona öncesi Çankırı’da kamp yaptıklarını ifade eden Daştan, "Burada dünya, Avrupa ve Türkiye dereceli sporcularımız bulunuyor. Sporcularımız da ülkemiz adına birer değer. Sizleri görmek hayır dualarınızı almak için buraya gelmek istediler. Önümüzde şampiyonalar var. Bizlerde ülkemiz adına mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

Daştan, yaşlılara yapılan hizmeti de beğendiğini dile getirerek, vesile olan herkese ve devlet büyüklerine teşekkür etti.

Milli Boksör Beyza Saraçoğlu da huzurevi sakinlerinin yaşlılar haftası ve Regaip kandilini kutladı. Dünya, Avrupa ve Türkiye dereceleri olan milli sporcu Saraçoğlu, "Bizim için maneviyat çok önemli. Yaşlılarımız önemlidir. Bugün kandil ve huzurevindeyiz. Herkesin kandilini kutluyorum. Bu mübarek günde yaşlılarımızı ziyarete geldik çok mutlu olduk. Yaşlılar bizlere birere emanettir. O yüzden onların yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şampiyona öncesi yaşlılarımızın hayır dualarını almak istedik. Onların dualarıyla inşallah madalyalarla döneceğiz. Her şey bu vatan için" açıklamasında bulundu.

Saraçoğlu son olarak Çankırı’daki kampın çok güzel geçtiğini aktararak, kendilerini ağırlayan herkese teşekkür etti.

Yıldız Kız Boks Milli Takım Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar ise "Çankırı’da yaptığımız kamp çalışmaları kapsamında sporcularımızın moral motivasyonunu artırmak amacıyla ve yaşlılar haftası olması nedeniyle bugün huzurevindeyiz. Yaşlılarımızın kandillerini de kutladık. Burada aile ortamı oluşturmuşlar, devlet büyüklerimizi minnettarız. Sporcularımız şampiyona öncesi yaşlılarımızın hayır dualarını aldı. Bir gün bizlerde yaşlı olacağız. Bu ziyaret farkındalık ziyareti oldu. Mutlu ve huzurlu olduk. Yaşlılarımız da bir nebze olsa moral verdiysek onları mutlu ettiysek ne mutlu bize" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Milli takımın huzuevine girişi

-Millilerin yaşlıların ellerini öpüp karanfil vermesi

-Sporcuların yaşlıların sohbeti

-Antrenör ve sporcunun konuşması

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)