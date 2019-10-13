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Milli boksör Elif Güneri'den gümüş madalya
İSTANBUL / Rusya'da gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Güneri, gümüş madalya kazandı. 81 kilo finalinde Rus Zenfira Magomedalieva ile karşı karşıya gelen Güneri, rakibine yenilince podyumun ikinci...
SPOR 13.10.2019, 14:42
İSTANBUL /
Rusya'da gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Güneri, gümüş madalya kazandı.
81 kilo finalinde Rus Zenfira Magomedalieva ile karşı karşıya gelen Güneri, rakibine yenilince podyumun ikinci basamağına çıktı.
Finale çıkan 3 milli sporcudan Busenaz Sürmeneli altın madalya kazanırken, Elif Güneri ve Buse Naz Çakıroğlu ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
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