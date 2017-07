Milli basketbolcu Furkan Aldemir: "Evimizdeki şampiyonaya ekstra motive olduk"

A Milli Basketbol Takımı'nın tecrübeli forveti Furkan Aldemir, 31 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na ekstra motivasyonla hazırlandıklarını söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'na (TBF) röportaj veren Furkan, İstanbul'da başlayan çalışmaların temposunu İtalya kampıyla arttırdıklarını belirterek, "Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. İstanbul'da başladığımız antrenmanların yanı sıra burada da yaptığımız çalışmalar bizler için yararlı oluyor. Yeni bir takımız ve alışma sürecini geçiriyoruz. Uzun süreli kamp dönemi olması bizim için avantaj. Çünkü kadroda genç ve tecrübeli oyuncular var. Herkes özverili bir şekilde çalışıyor. İstekli bir şekilde milli takım için ter döküyoruz. Sakatlıktan uzak durursak, güzel bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

"BASKETBOL SEVERLERİ MAÇLARA BEKLİYORUZ"

Turnuvada ev sahibi olmamızın önemli bir avantaj olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, seyirciyle oynamanın kendilerini çok olumlu etkileyeceğini kaydetti. Aldemir, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bunu daha önce 2001 ve 2010 yıllarında gördük. Seyircimiz önünde oynadığımız karşılaşmalarda daha farklı ve daha iyi motive oynuyoruz. Onların desteği bizleri sahada daha fazla mücadeleye itiyor. Daha da iyi konsantre oluyoruz. Bu sene de o şekilde olacak. Daha genç olduğumuzdan heyecanımızı yenmek için, taraftarımızın yanımızda olması çok güzel olacak. Onları her zaman maçlara bekliyoruz. Sonsuz destek vereceklerini de biliyoruz. Genç ve yürekli bir takım var. Umarım bu takım, seyircimizin de desteğiyle güzel işler yapmaya devam edecek."

Altyapılarda başarılı olmuş bir jenerasyona sahip olduklarını ve bu oyuncuların şimdi A Milli Takım kadrosunda yer aldığını söyleyen başarılı forvet, "1995-1996 jenerasyonunda Avrupa Şampiyonaları'nda başarılı olmuş bir jenerasyonumuz var. 1990-1991, ayrıca 1989 jenerasyonumuz da var... Belirli bir geçiş aşamasını bu şekilde değerlendiriyoruz. En iyi şekilde bunu değerlendirmeyi hedefliyoruz. Yeni bir takım, güzel bir sistem kuruluyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İstekli oyuncular da var. İstedikleri süreleri alamayan ama sezon içerisinde milli takım için mücadele edecek oyuncular da bulunuyor. Ben herkese inanıyorum; bu yüreği sahaya koyacaklar ve güzel işler yapacağız" diye konuştu.

"HALKIMIZ BİZE HER ZAMAN DESTEK OLDU"

Ülkemizde Avrupa Şampiyonası'nın düzenlenecek olmasının çok değerli olduğunu kaydeden Furkan Aldemir, "Basketbol her geçen sene biraz daha favori spor durumuna geliyor. Sonuçta hem kulüp hem de milli takımlarda gelen başarılar da bağlı. O nedenle sevinçliyiz. Ülkemizde böyle organizasyonların olması bizleri de motive ediyor. Halkımız her zaman bizleri destekliyor. Özellikle zor zamanlarda birbirimize daha çok sahip çıkıyoruz. Yine o zamanlardayız... Yine vatandaşlarımızın bize destek olduğunu biliyorum. Onlarla güzel bir bağımız var ve inşallah sonuna kadar da süreceğine inanıyorum" dedi.

Özellikle altyapılarda unutamadığı çok fazla sayıda maç olduğunu ancak evimizdeki turnuvada yeni bir hikaye yaratmak istediklerini belirten Furkan Aldemir, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Altyapıdan itibaren çok fazla maç, bronz madalya kazandığımız bir süreç var. Oradaki maçlar benim için değerliydi. A Milli Takım'da da çıktığımız önemli maçlar var. Emir Preldzic'in attığı üçlükle kazandığımız Avustralya maçı... Bunlar saymakla bitmez... İnşallah biz yenisini ekleriz ve madalya yoluna uzandığımız bir süreç olur..."

