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Milli atlet İlkay Aydemir’den sürpriz heptatlon rekoru

Sırıkla atlama Türkiye şampiyonu İlkay Aydemir, ilk kez denediği salon çoklu branş yarışması heptatlonda Yusuf Pehlevan’a ait Türkiye rekorunu 16 puan aşmayı başardı. Komple Atlet Çoklu Branşlar Serisi’nin ilk etabı İstanbul’da...

SPOR 05.01.2020, 19:21
Milli atlet İlkay Aydemir’den sürpriz heptatlon rekoru
Sırıkla atlama Türkiye şampiyonu İlkay Aydemir, ilk kez denediği salon çoklu branş yarışması heptatlonda Yusuf Pehlevan’a ait Türkiye rekorunu 16 puan aşmayı başardı.
Komple Atlet Çoklu Branşlar Serisi’nin ilk etabı İstanbul’da tamamlandı. Ataköy Atletizm Salonu’ndaki yarışmada İlkay Aydemir, 4893 puanla erkeklerde U23 heptatlon salon rekorunu 16 puan geliştirdi.
Heptatlonda ilk günü 2 bin 602 puanla tamamlayan İlkay, ikinci güne 8.85’lik 60 engelli derecesiyle başladı. Ana branşı olan sırıkla atlamada 4.90 yaparak Komple Atlet dahilinde yapılmış en iyi performansa imza atan İlkay, son yarış olan 1000 metreye rekor kırmak için çıktı. Son yarışta 3:04.89’luk derecenin yeterli olduğu Türkiye rekoru için grafik sergileyen İlkay, 3:03.33 koşarak 632 puan aldı. Yedi branş toplamında 4893 puana ulaşan Aydemir, Yusuf Pehlevan’a ait 4 bin 877 puanlık Türkiye rekorunu yeniledi.
İlkay, yarışmayı 4 bin 944 puan yapan misafir Yunan atlet Michail Kiafas’ın ardından ikinci olarak noktalarken, ilk kademe sonunda Komple Atlet liderliğine de yerleşti. Yarışmada eski Türkiye şampiyonu Ahmet Mustafa Yılmaz ise 4 bin 649 puanla üçüncü oldu.
Erkekler U20 yarışmasında Kadir Demirer 4 bin 228 puanla birinci olurken, U18 yarışmasında Muhammed İran 4 bin 216 puan toplayarak ilk sırayı aldı.
Büyük kadınlarda geçen yılın şampiyonu Emine Selda Kırdemir, 3 bin 434 puanla yeni sezona da galibiyetle başlarken, U20 pentatlonu Seda Albayrak, U18 pentatlonu ise Yaren Yıldırım kazandı. Tokatlı atlet Yaren, topladığı 3 bin 354 puanla birlikte, U18 pentatlonda rekortmen Zeynep Çaylak’tan sonra en yüksek puan yapan ikinci isim oldu.

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