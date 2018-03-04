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Milli atlet Emre Zafer Barnes Dünya 8'incisi oldu

İNGİLTERE'nin Birmingham kentinde devam eden Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda piste çıkan Milli atlet Emre Zafer Barnes, Erkekler 60 metre Finali’nde 6.64'lük derecesi ile Dünya 8'incisi oldu.

Milli atlet Emre Zafer Barnes Dünya 8'incisi oldu

İNGİLTERE'nin Birmingham kentinde devam eden Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda piste çıkan Milli atlet Emre Zafer Barnes, Erkekler 60 metre Finali’nde 6.64'lük derecesi ile Dünya 8'incisi oldu.

Eleme serisi ve yarı finalde 6.58'lik dereceyle koşarak finale kalan Emre Zafer Barnes, finalde ise diğer iki derecesine göre daha kötü koşarak, şampiyonayı 6.64'lük derecesi ile 8’inci olarak tamamladı.

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