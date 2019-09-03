Milli ara Trabzonspor’a yarayacak

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()-

Trabzonspor, sakat oyuncuların iyileşmesi ve fiziksel olarak tam hazır olmayan oyuncuların takıma katılması noktasında milli arada yara saracak. Lig ve Avrupa’da 25 günde toplamda 7 maça çıkarak yoğun bir fikstürü geride bırakan bordo-mavililer, Süper Lig’in 3’üncü haftasında oynanan maçların ardından lige verilen arada yaralarını saracak. 1 Eylül’de Fenerbahçe ile oynadığı maçın ardından 4 gün izne çıkan Trabzonspor’da teknik heyet, 15 Eylül’de sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmaya kadar yapılacak çalışmaları hem sakatların takıma katılması hem de fiziksel anlamda tam hazır olmayan oyuncuların takıma kazandırılması noktasında iyi değerlendirmeyi hedefliyor.

6 İSİM İÇİN İLAÇ OLACAK

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ile Kamil Ahmet Çörekçi’nin milli aranın ardından takıma katılması beklenirken, uzun süredir sakatlığı devam eden ve bireysel olarak çalışmalara devam eden Ogenyi Onazi’nin de takımla çalışmalarda yer alabileceği öğrenildi. Ayrıca henüz fiziksel olarak tam hazır kapasitede olmadığı belirtilen yeni transferler Obi Mikel, Daniel Sturridge ile Donis Avdijaj’ın da bu arada eksiklerini gidermesi bekleniyor.

TRANSFERİ KARLI KAPATTI

Bu arada Trabzonspor dün sona eren transfer dönemini de karlı kapattı. Gaston Campi, Erce Kardeşler, Alexander Sörloth, Ivanildo Fernandes, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Nemanja Andjusic, Fıratcan Üzüm, Jonn Obi Mikel, Atakan Gündüz, Taha Tunç, Salih Karvazlı, Daniel Sturridge ve Donis Avdijaj’ın yanı sıra Ekuban’ın da satın alma opsiyonunu kullanan bordo-mavililerin, kiralık ya da bonservisiyle kadrosuna kattığı oyuncular için kasasından 24 milyon 780 bin TL civarı bir para çıktı. Sözleşmesini feshettiği oyuncular için de aldığı fesih bedeli düşüldüğünde 1 milyon 345 bin civarında bir rakam ödeyen Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’nın Lille transferinden ise bonuslar hariç 104 milyon 500 bin TL civarında kazanç elde etti. Bonservis bedelleri doğrultusunda gelir ve giderler çıkarıldığında bordo-mavililer 2019-20 sezonu ilk transfer dönemini 78 milyon 375 bin TL civarında bir karla kapattı.