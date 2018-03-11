Milan son nefeste

Genoa - Milan: 0 - 1
İSTANBUL,()
İtalya Serie A'nın 27'nci haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, deplasmanda Geneo'yı 1-0 mağlup etti.
Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milan'a galibiyeti getiren golü 90+4'üncü dakikada Andre Silva kaydetti. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 68'inci dakikada yerini galibiyet golünü atan Andre Silva'ya bıraktı. Kırmızı-Siyahlı ekip, bu galibiyetin ardından puanını 47'ye yükseltti.
Genoa - Milan: 0 - 1