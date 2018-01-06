İSTANBUL,() - İTALYA Seri A'nın 20'nci hafta mücadelesinde Milan, Crotone'yi 1-0 mağlup etti. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca düdük çaldı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, 54'üncü dakikada Leonardo Bonucci'nin bulduğu gol ile Milan'a karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Öte yandan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi. Bu galibiyetin ardından Milan 28 puana yükselirken, Crotone 15 puanda kaldı.
Milan - Crotone: 1-0
İSTANBUL,() - İTALYA Seri A'nın 20'nci hafta mücadelesinde Milan, Crotone'yi 1-0 mağlup etti. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca düdük çaldı. Mücadelenin ilk yarısında gol...
06 Ocak 2018 Cumartesi 20:36
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