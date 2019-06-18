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Michel Platini gözaltına alındı

Engin Akgürbüz / Paris (Fransa),() -  Fransa'nın eski milli futbolcusu ve UEFA eski Başkanı Michel Platini, Paris yolsuzlukla mücadele polisleri tarafından gözaltına alındı. 2007-2016 yılları arasında UEFA başkanlığı yapan Michel Platini,...

Michel Platini gözaltına alındı

Engin Akgürbüz / Paris (Fransa),() - 
Fransa'nın eski milli futbolcusu ve UEFA eski Başkanı Michel Platini, Paris yolsuzlukla mücadele polisleri tarafından gözaltına alındı.
2007-2016 yılları arasında UEFA başkanlığı yapan Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a usülsüz bir şekilde verildiği iddiasıyla sürdürülen adli soruşturmalar çerçevesinde Paris Nanterres'teki Yolsuzlukla Mücadele Merkezi'nde gözaltına alındı. Platini ile birlikte Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Elysee Sarayı'nın genel sekreterliğini yapan Claude Gueant'ın da 2022 Dünya Kupası usülsüzlükleri çerçevesinde şüpheli statüsünde sorguya alındığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Platini'nin ARŞİV görüntüleri
(FOTOĞRAFLI)

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