MHK Yaz Semineri'nde ikinci gün tamamlandı

SAKARYA () - Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2018 - 2019 Sezonu Yaz Semineri'nin ikinci etabı olan SLH ve SLYH seminerinde ikinci gün tamamlandı.

Seminerin ikinci günü, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu; elle oynamalar, mücadeleler, ellerin-kolların kural dışı kullanımı, yer alma ve dördüncü hakemlik konularında eğitim verdi.

MHK Eğitimden Sorumlu Üyesi Murat Ilgaz, öğleden sonra yapılan oturumda yardımcı hakemlere Video Yardımcı Hakem (VAR) ile ilgili bilgiler aktardı.

Ayrıca FIFA Kokartlı Yardımcı Hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, hakemlere ve yardımcı hakemlere ofsayt konusunda eğitim verdi.

Seminerin ikinci günü Prof. Dr. Ali Kızılet ve Dr.Tuba Kızılet Bozdoğan nezaretinde yapılan saha çalışması ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)