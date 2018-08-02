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MHK Yaz Semineri başladı

İSTANBUL / Mekez Hakem Kurulu'nun (MHK) 2018-2019 Futbol Sezonu öncesindeki yaz seminerleri, A Klasman Hakem ve Yardımcı Hakemlerin katılımı ile başladı. Sapanca'da düzenlenen seminerin açılışında konuşan MHK Başkanı Yusuf Namoğlu,...

MHK Yaz Semineri başladı

İSTANBUL /

Mekez Hakem Kurulu'nun (MHK) 2018-2019 Futbol Sezonu öncesindeki yaz seminerleri, A Klasman Hakem ve Yardımcı Hakemlerin katılımı ile başladı.
Sapanca'da düzenlenen seminerin açılışında konuşan MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, "Bu yıl atletik testleri seminer öncesine aldık. Bunun nedeni seminere tamamen konsantre olmanız ve atletik test stresini yaşamamanız içindir. Bu bağlamda seminerde işlenecek konuları dikkatle izlemenizi istiyoruz. Fiziksel ve mental olarak lige hazır olmalısınız. Yeni sezonun sizlere ve futbolumuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Seminer süresince MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, MHK'nin eğitimden sorumlu üyesi Murat Ilgaz, UEFA Türkiye Hakem Konvansiyon Sorumlusu Jorn West Larsen ve UEFA Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg sunum yapacak.
Üç gün sürecek seminerde Prof. Dr. Ali Kızılet ile Dr. Tuba Kızılet Bozdoğan nezaretinde hakemlerin yağ ölçümleri ile sakatlık önleyici testler de yapılacak. Ayrıca MHK Hakem Koçu Rıdvan Ekmekçi hakemlerin mental gelişimleri konusunda sunum yapacak.

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