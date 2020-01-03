beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

istanbul escort

banner314

banner325

Son Dakika

MHK Başkanı Zekeriya Alp: VAR kayıtlarını biz bile bilmiyoruz

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, “VAR kayıtlarını biz bile bilmiyoruz ve öğrenmek de istemiyoruz ama acil bir durum söz konusu olursa bizimle de paylaşılmasını isteriz. Uzaktan-yakından kayıtlarla alakamız yok” dedi. MHK...

SPOR 03.01.2020, 13:06
MHK Başkanı Zekeriya Alp: VAR kayıtlarını biz bile bilmiyoruz
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, “VAR kayıtlarını biz bile bilmiyoruz ve öğrenmek de istemiyoruz ama acil bir durum söz konusu olursa bizimle de paylaşılmasını isteriz. Uzaktan-yakından kayıtlarla alakamız yok” dedi.
MHK Başkanı Zekeriya Alp, Süper Lig’in ilk yarısını değerlendirmek amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’ndaki toplantıda Zekeriya Alp, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
FENERBAHÇE’NİN PUAN KAYBETTİĞİ MAÇLARDAKİ HAKEMLERİN ATANMASI KONUSU
Fenerbahçe’nin kazandığı maçları yöneten hakemlere bir sonraki hafta görev verilmediği, kaybettiği maçların hakemlerinin ise görevlendirildiği yönündeki iddialarla ilgili açıklamalarda bulunan Zekeriya Alp, şunları kaydetti:
“Fenerbahçe maçlarıyla ilgili bir liste var. Fenerbahçe-Gazişehir maçında hakem siyah-beyaz bir karar vermiş ve cezaya girmiş, bir sonraki hafta dinlendi. Halil Umut Meler, Başakşehir-Fenerbahçe maçında 85 puanın üstünde aldığı ama VAR pozisyonu olduğu için dinlendirildi. Alanyaspor- Fenerbahçe maçında Halis Özkahya iyi bir not almış ve ertesi hafta Beşiktaş-Başakşehir maçında VAR görevine atandı. Fenerbahçe-Ankaragücü maçında Abdülkadir Bitigen iki tane bariz hata yapıyor, aldığı not çok düşük ve iki hafta dinlendirildi. Galatasaray-Fenerbahç maçında Cüneyt Çakır harika bir maç yönetiyor, en üst düzeylerde bir not alıyor ve ertesi hafta Göztepe-Kayserispor maçında görev aldı. Denizlispor-Fenerbahçe maçında Fırat Aydınus’a ertesi hafta VAR’da görev verdik. Fenerbahçe-Konya maçında Ali Şansalan, çok iyi not almış ve ertesi hafta Galatasaray- Çaykur Rizespor maçında VAR görevi vermişiz. Kayserispor-Fenerbahçe maçını yöneten Arda Kardeşler’e bir sonraki hafta da maç verdik, çok iyi yönettiği için. Malatyaspor-Fenerbahçe maçında Mete Kalkavan bu maçtan sonra cezaya girdi. Göztepe-Fenerbahçe maçında Abdülkadir Bitigen iki bariz hata yaptı ve dinlendi.”
“FIRAT AYDINUS VE BÜLENT YILDIRIM’IN FIFA KOKARTLARINI ALMAK ZORUNDAYDIM”
2014 yılında Fırat Aydınus ile Bülent Yıldırım’ın FIFA kokartlarını almak durumunda kaldığını yoksa FIFA’dan yaptırım gelebileceğini söyleyen Zekeriya Alp, “Fırat Aydınus ve Bülent Yıldırım’ın kokartlarını almak zorundaydım. Eğer FIFA alsaydı sayımızı da düşürebilirdi. Dolayısıyla bunu kendilerine anlattım ve üzülerek FIFA kokartlarını aldık. Halis, doğrudur, 2 ay önce koşamadı ve 10-15 gün sonra koşu için davet edildi ve tamamladı. O koşunun ardından da 2-3 maça çıktı. Hassasiyetle bu konuların üzerinde duruyoruz. Sıkıntımız çok büyük. Alt liglerden hakem bulma şansını yaratmamız lazım. Bu emeği büyük ölçüde veriyoruz. Üzerinde durduğumuz 9 hakemi de Antalya’daki seminere davet ettik” dedi.
“FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN HAKEMİNİ DEĞİŞTİRDİK”
Ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için Halil Umut Meler’i hazırladıklarını ancak daha sonra Cüneyt Çakır’ı atadıklarını açıklayan Alp, “Doğrudur çıkan haberler. Biz, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 4-5 hafta öncesinde derbilerde hangi hakemi verebileceğimizi haftalar öncesinde belirliyoruz. Halil Umut o maça hazırlandı evet. Bir hafta öncesinde iki takımın yenilgisi ve basında yer almasından dolayı o maçta böyle bir durum olunca kararı değiştirdik. Nedeni de şu; Cüneyt Çakır ve ekibini bu maça verelim, daha rahat bir maç yönetsin diye. Halil Umut genç bir hakemimizdi ve onu da zor durumda bırakmak istemedik” ifadelerini kullandı.
“KOÇ HOLDİNG İLE ÇALIŞIYOR OLMAMIZ BENCE ETİK”
Sahibi olduğu ticari şirketin Koç Holding ile çalışıyor olmasında bir sorun görmediğini belirten Alp, “Koç Holding ile 30 yıldır çalışıyorum ve bununla da gurur duyuyorum. Bunu Nihat Başkan’a da sezon başında söyledim ve 'Bir sıkıntı yok' dedi. Ve ben görevi bu şekilde kabul ettim. Ali Koç ile hiçbir zaman karşı karşıya gelmedim ve o toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulundum. Bu neden toplumu bu kadar ilgilendiriyor. İş yaptığımız firmam, üç gün önce kurulmadı. 41 yıllık firmamda 30 yıldır Koç ile çalışıyorum. Bence etik” açıklamasında bulundu.
“VAR HAKEMİ, MAÇIN HAKEMİNİ ÇAĞIRIYORSA GİTMEK ZORUNDA”
Hakemler üzerinden bir algı yaratılmaya çalışıldığını vurgulayan Zekeriya Alp, “VAR hakemi çağırıyorsa hakemin kesinlikle o pozisyonu izlemek için ekrana gitmesi gerekiyor. İş maçın kritiğinden çıkıp hakeme gidiyor. Özellikle belli yayınlarda bu şeyler oluyor. Biz burada onore edilecek bir hareket beklerken saldırıya uğruyoruz. Bunun sebebi de reyting. Hakemler üzerinden büyük paralar kazanıyorlar. Gerçekler söylensin. Zamanımızın büyük bölümünü buraya ayırdık. Her ay seminerimiz var, her hafta atamalarımız var. Varsa bildiğiniz bir şey benimle ilgili, açık açık söyleyin. Bize moral verecek hareketlere ihtiyacımız var. Biz önde sadece figüranız. Biz genç bir nesil kazandırmak için buradayız ve sonuna kadar gideceğiz” dedi.
“VAR KAYITLARINI BİZ BİLE BİLMİYORUZ”
VAR kayıtlarını kurul olarak bilmediklerinin altını çizen MHK Başkanı Zekeriya Alp, “VAR kayıtlarını biz bile bilmiyoruz ve öğrenmek de istemiyoruz ama acil bir durum söz konusu olursa bizimle de paylaşılmasını isteriz. Uzaktan-yakından kayıtlarla alakamız yok” şeklinde konuştu.
Öte yandan Alp, Beşiktaş'ın VAR kayıtlarının açıklanmaması durumunda konuyu yargıya taşıyacağının hatırlatılması üzerine ise "Bu konu Futbol Federasyonu'nu ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Zekeriya Alp’in açıklamaları

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 03 Ocak 2020
İmsak 06:51
Güneş 08:22
Öğle 13:14
İkindi 15:34
Akşam 17:55
Yatsı 19:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 20 58
2. Leicester City 21 45
3. Man City 21 44
4. Chelsea 21 36
5. M. United 21 31
6. Tottenham 21 30
7. Wolverhampton 21 30
8. Sheffield United 21 29
9. Crystal Palace 21 28
10. Arsenal 21 27
11. Everton 21 25
12. Southampton 21 25
13. Newcastle 21 25
14. Brighton 21 24
15. Burnley 21 24
16. West Ham 20 22
17. Aston Villa 21 21
18. Bournemouth 21 20
19. Watford 21 19
20. Norwich City 21 14
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort