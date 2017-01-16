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MHK Başkanı'ndan Fenerbahçe Başkanına yanıt gecikmedi

Namoğlu, "Benim geçmişim, kişiliğimin garantisidir" İSTANBUL,() Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Adanaspor maçından sonra yaptığı açıklama ile kendisini hedef alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a yanıt...

MHK Başkanı'ndan Fenerbahçe Başkanına yanıt gecikmedi

Namoğlu, "Benim geçmişim, kişiliğimin garantisidir"

İSTANBUL,()

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Adanaspor maçından sonra yaptığı açıklama ile kendisini hedef alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a yanıt verdi. Namoğlu, "Benim geçmişim, kişiliğimin garantisidir" diye konuştu. Namoğlu'unun açıklaması şöyle: "3 Ağustos 2016 tarihinde atandığım ve beş buçuk aydır sürdürdüğüm MHK Başkanlığım döneminde hiçbir kulüp başkanı ile değil 4 saat, 4 dakika bile yemek birlikteliğim olmamıştır. Kaldı ki kulüp başkanları ile gerek telefon ile gerekse de TFF'nin Riva Tesisleri'nde karşılıklı görüşmelerimiz olmuştur. Bu görüşmelerin son derece medeni bir davranış olduğu inancındayım. Şahsıma yönelik bu ithamı aynı Serkan Çınar'ın mentörlüğünde ima edildiği gibi yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığı açıktır. Benim geçmişim, kişiliğimin garantisidir" dedi.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün akşam oynanan Adanaspor maçından sonra yaptığı açıklama şöyle demişti: "Bu ülkede Cumhurbaşkanını veya Başbakanı eleştirebiliyorsunuz, size hiçbir şey olmuyor. Federasyon başkanı, federasyon veya hakemle ilgili bir şey söylediğimizde, sopa ellerinde, 'Ceza veririz' diyorlar. Türk sporuna zarar veriyorlar. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, bir başkanla oturuyor 4 saat yemek yiyor. Bir defa da değil iki defa. Bir defa bizle konuşmuş mu? Söylediklerini yazıyorsun, inkar ediyorlar. "

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