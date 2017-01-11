MHK Başkanı Namoğlu: Video Yardımcı Hakem'i en kısa zamanda hayata geçireceğiz (4)

ROSETTİ: VAR ÇOK AÇIK HATALAR İÇİN KULLANILACAK

Antalya Belek'te devam eden 2016-2017 Devre Arası Hakem ve Gözlemci Semineri'nin öğleden sonraki oturumunda, TFF Merkez Hakem Kurulu Hakem Danışmanı ve FIFA VAR Uzmanı Roberto Rosetti sunum yaptı. Rosetti, modern futbolda önemli konu olan VAR siteminin nerelerde ve nasıl kullanılacağını anlattı. VAR'ın açık hatalar ve maçın kaderini değiştirecek kararlar için kullanılacağını belirten Rosetti, bu sistemde deneyim, açık hatalar, maçın değişimlere uğramasına neden olan kararların sistemde kilit kelimeler olduğunu söyledi. VAR'la amacın yüzde 100 doğruyu bulmak olmadığını belirten Roberto Rosetti, “Fatih Terim sunumunda oyunun akıcı ve heyecanının çok önemli olduğunu söyledi. Bu yüzden VAR sadece çok önemli hatalar için geçerli. 13 ülke bu deneyimlere katılma kararı aldı. İtalya, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Katar, Meksika, Brezilya sisteme katıldı. Sistem Japonya'da oynanan Kulüpler Şampiyonası'nda kullanıldı" dedi.

DOĞRUDAN ÖTE YANLIŞ ORTAYA ÇIKACAK

VAR'la çok önemli hataların azaltılmasının amaçlandığı ve hakeme yardımcı olacağını dile getiren Rosetti, “Çünkü futbol gittikçe hızlanıyor. Asıl önemli soru karar açıkça hatalı mıydı? Karar doğru mu dan öte karar çok açıkça şekilde yanlış mıydı? Bütün dünya için tek bir protokol var. VAR tartışmalı gollerde, ofsaytta, penaltı, kırmızı kart ve ihraç edilebilecek olaylarda kullanılacak. Şu ana kadar sarı kartlar için bir karar verilmedi" diye konuştu.

HAKEME 15 SANİYEDE YARDIM

En son Avrupa Şampiyonası finallerinde Fransa-Portekiz maçında İngiliz hakemin 10 oyuncuya sarı kart gösterdiğini belirten Rosetti, maçta 3 ya da 4 oyuncunun daha ihtar alabileceğini söyledi. Rosetti, “Şimdi bir Avrupa finali maçında 14 kadar futbolcunun sarı kart görmesi ve sisteme başvurulması izleyenleri futboldan soğutur. Biz futbolu heyecanı ve akışı için çok seviyoruz. İstanbul'da oynanan Juventus- İnter maçının başında Juventus hemen bir gol kaydetti. Bunun oyunu nasıl etkilediğini biliyoruz. Ancak bu gol çok açık bir ofsayttı. VAR sistemiyle bu golün ofsayt olduğunun anlaşılması için 15 saniye yeterli olacaktı" diye konuştu.

YANLIŞ KARAR HAKEMİN KARİYERİNİ SONLANDIRDI

Fransa ile İrlanda arasında oynanan ve maçın uzatma dakikalarında (102 dakika) Fransız oyuncunun eliyle attığı golle İrlanda'nın kupadan elendiğini hatırlatan Rosetti, şöyle devam etti:

“Maçın hakemi Martin Atkinson'un kariyeri bu maçta bitti. Bütün dünya elle oynamayı gördü. Kararı verecek tek kişi olan hakem bu olayı göremedi. VAR ile 20 saniyede bunu çözebilirdik ve futbolu daha güzel hale getirebiliriz. Brezilya-Peru maçında 75'inci dakikada tartışmalı bir gol oldu. Hakem karar vermekte zorlandı. Hakem 4 dakika boyunca bir karar alamadı ve sonunda golü verdi. Ancak futbolcunun golü eliyle attığı görüntülerde çok açıktı. Adalet çok önemli. VAR, hakeme yardımcı olacak. VAR, hakem, kulüpler ve federasyon için güvence olacak. Maçta hiçbir zaman yüzde 100 doğru karar vermekte kullanılmayacak. Hakemler için hiçbir şey değişmedi, hakemler yine son kararı verecek. Sadece kaçırdığı önemli bir şeyde sistem hakemlere yardımcı olacak. Sloganımız minimum müdahale maksimum yarar."

KİMLER OLABİLİR

Rosetti, gelecekte en üst seviyede büyük tecrübe sahibi olan hakemler ve çok kısa süre önce hakemliği bırakan, bilgi sahibi, teknolojiye yatkın hakemlerin video asistan hakem olabileceğini söyledi. Video asistan hakemlerin teknolojiyle ilgili ve bilgili olması gerektiğine dikkati çeken Rosetti, baskı altındayken de bu kişilerin video görüntüleriyle ilgili çok çabuk analiz yapabilecek iletişim yeteneği ve takım yatkınlığına alışkan olması gerektiğini vurguladı.

YAYIN KONTROL ODASINDAN HAKEME GÖRÜNTÜ

FIFA ile proje hakkında yakın çalışma içerisinde olduklarını anlatan Rosetti, İtalya ile Almanya arasında oynanan dostluk maçındaki penaltı olayını incelediklerini söyledi. Canlı yayın görüntüsünü örnek gösteren Rosetti, yayın kontrol odasında bütün kamera çekimlerine sahip operatörün en iyi görüntüleri hakeme aktardığını, VAR hakeminin monitörde olayı izleyerek değerlendirdiğini anlattı.

VAR ÇOK AÇIK HATALAR İÇİN KULLANILACAK

Rosetti, VAR sisteminin uygulaması hakkında şunları söyledi:

"Kontrol odasında veya aracında 2 hakemimiz var. Birincisi maçı analiz yapan ve gerektiğinde hakeme bilgiyi aktaran. Birinci hakem görüntülerle ilgili çalışırken çok doğal ki maç akıyor ve devam ediyor. O anda da 2 numaralı hakem olayı takip ediyor. Biz bu yüzden 2 hakemin kontrol aracında olmasına karar verdik. Açık olmayan durumlar için herhangi bir iletişime gerek yok. Tartışmalı kararlar, futbol dünyasında polemik yaratacak, tartışılacak, çok açık olmayan olaylar, herkes tarafından tartışılacak şeyler için herhangi bir iletişim olmayacak. VAR çok açık hatalar için kullanılacak, açık olmayan hatalar için kullanılmayacak. Bu gelişim bu şekilde devam edecek. Çok uç noktalardaki bazı konularda sadece sahada kontrol olacak."

FUTBOLUN HEYECANINI KORUMAK İSTİYORUZ

Sistemin hakemlere yardımcı olmak ve açık hataların azaltılması için kullanılmasının en önemli hedef olduğunu dile getiren Rosetti, "16'ncı haftadaki birtakım hatalardan kaçınabilirdik. Siyah beyaz hatalardan bahsediyoruz çünkü. Minimum müdahale maksimum yarar. Futbolu ve heyecanını korumak istiyoruz. Futbol için önemli yararlar sağlamayı umut ediyoruz" dedi.

Sunumu hakemlerin yanı sıra Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu da izledi. TFF tarihinde ilk kez bir seminerde 3 barkovizyon birleştirilerek 32 metrelik ekranda eski Türk hakemlerinin fotoğrafları, eğitimler esnasında yayınlandı.

