Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü Psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Ünlü Psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Enis Berberboğlu ile Erdem Gül'den flaş açıklama
MİT TIR'ları davasında flaş gelişme...
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
CHP’li Balbay’ın konuşması TBMM’de tansiyonu yükseltti
Balbay'ın gazeteciler günü konuşması TBMM'yi...

MHK Başkanı Namoğlu: Video Yardımcı Hakem'i en kısa zamanda hayata geçireceğiz (3)

MERKEZ Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, Fırat Aydınus, Tolga Özkalfa ve Barış Şimşek'in sakat olduğunu belirterek, "Bu hakemlerimiz sakatlıkları geçtikten sonra tekrar koşu testine girecek. Koşan maçı alır, koşamayan maç...

MHK Başkanı Namoğlu: Video Yardımcı Hakem'i en kısa zamanda hayata geçireceğiz (3)

MERKEZ Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, Fırat Aydınus, Tolga Özkalfa ve Barış Şimşek'in sakat olduğunu belirterek, "Bu hakemlerimiz sakatlıkları geçtikten sonra tekrar koşu testine girecek. Koşan maçı alır, koşamayan maç alamaz" dedi.
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Antalya'nın Belek bölgesindeki Calista Luxury Otel'de düzenlenen 2016-2017 Sezonu Devre Arası Hakem ve Gözlemci Semineri'nde, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Türkiye'de uygulanabilmesi için protokol sürecinin tamamlanması gerektiğini söyledi. Namoğlu, yardımcı hakemlerin bu sistem konusunda yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.
ÜÇ ÖNEMLİ HAKEM SAKAT
MHK Başkanı Namoğlu, gazetecilerin sorusu üzerine Fırat Aydınus'un koşu yaparken başka bir hakeme çarptıktan sonra boşluğa düştüğünü söyledi. Namoğlu, ayağını burkan Aydınus'un koşuyu bırakmak zorunda kaldığını vurguladı. Namoğlu, "Fırat Aydınus, sakatlığı geçtikten sonra diğer hakemlerle beraber koşacak. Koşuyu tamamladıktan sonra maçlar yönetebilecek. Tedavisi devam ediyor. Barış Şimşek, Tolga Özkalfa da sakat. Bu hakemlerimiz sakatlıkları geçtikten sonra tekrar koşu testine girecek. Koşan maçı alır, koşamayan kimse maç alamaz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55