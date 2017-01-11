MHK Başkanı Namoğlu: Video Yardımcı Hakem'i en kısa zamanda hayata geçireceğiz (3)

MERKEZ Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, Fırat Aydınus, Tolga Özkalfa ve Barış Şimşek'in sakat olduğunu belirterek, "Bu hakemlerimiz sakatlıkları geçtikten sonra tekrar koşu testine girecek. Koşan maçı alır, koşamayan maç alamaz" dedi.

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Antalya'nın Belek bölgesindeki Calista Luxury Otel'de düzenlenen 2016-2017 Sezonu Devre Arası Hakem ve Gözlemci Semineri'nde, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Türkiye'de uygulanabilmesi için protokol sürecinin tamamlanması gerektiğini söyledi. Namoğlu, yardımcı hakemlerin bu sistem konusunda yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.

ÜÇ ÖNEMLİ HAKEM SAKAT

MHK Başkanı Namoğlu, gazetecilerin sorusu üzerine Fırat Aydınus'un koşu yaparken başka bir hakeme çarptıktan sonra boşluğa düştüğünü söyledi. Namoğlu, ayağını burkan Aydınus'un koşuyu bırakmak zorunda kaldığını vurguladı. Namoğlu, "Fırat Aydınus, sakatlığı geçtikten sonra diğer hakemlerle beraber koşacak. Koşuyu tamamladıktan sonra maçlar yönetebilecek. Tedavisi devam ediyor. Barış Şimşek, Tolga Özkalfa da sakat. Bu hakemlerimiz sakatlıkları geçtikten sonra tekrar koşu testine girecek. Koşan maçı alır, koşamayan kimse maç alamaz" diye konuştu.

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