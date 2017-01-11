MHK Başkanı Namoğlu: ''VAR'ı en kısa zamanda hayata geçireceğiz''

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasını en kısa zamanda hayata geçireceklerini söyledi.

Süper Lig hakemleri ve Süper Lig yardımcı hakemlerinin 2016-2017 Sezonu Devre Arası Semineri, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki Calista Luxury Otel'de devam ediyor. Seminerde MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile TFF Merkez Hakem Kurulu Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, katılımcı hakemlere sezonun ikinci yarısındaki uygulamalar ve talimatlar ile ilgili bilgi verdi.

Yusuf Namoğlu, 16 haftalık sezona iyi başladıklarını ve ilk haftaları iyi geçirdiklerini anlattı. Bir iki spesifik hata yaşandıktan sonra yeniden toparlanıldığına değinen Namoğlu, "15'inci hafta çok iyi giden haftamızdı. 16'ncı hafta bazı hataların olduğu hafta olarak hafızalarda kaldı. Burada yapmış olduğumuz hataları masaya yatırıp geleceğe dönük aynı hataları yapmamak için çeşitli uygulamalardan geçtik. İkinci yarıda bilgi dağarcığına koyduğumuz bu bilgilerle çok daha iyi maçlar yöneteceğimize, arkadaşlara inancım tamdır" diye konuştu.

Namoğlu, VAR uygulaması hakkında eleştiri dozu olan bir konuya değinmek istediğini belirtti. Hakeme yardımcı olan teknolojik bir sistem olduğunu anlatan Namoğlu, "Tıpkı gol çizgisine konan gol kararı gibi. Biz de bundan esinlenerek gözlemcilik müessesemizi, bir nevi teknolojik gözlem anlamında bir sisteme doğru Avrupa'da da olan örnekleriyle karışık hale getirip farklı bir noktaya getirme çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hayata geçireceğiz" dedi.

TFF Merkez Hakem Kurulu Hakem Danışmanı İtalyan Roberto Rosetti ise maçlardaki bazı pozisyonlarda oyun kuralları hakkında hakemleri bilgi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yusuf Namoğlu'nun açıklamaları

-Barkovizyondan görüntüler

-Salondan detaylar

Haber - Kamera: Süleyman EKİN - Hasan DEMİRBAŞ - Tolga YILDIRIM / ANTALYA,()