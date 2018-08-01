MHK Başkanı Namoğlu: "Gri pozisyonlara VAR olan arkadaş müdahil olmayacak"

"Aynı anda 9 maç takip edilebilecek"

"VAR Sistemi sağlıklı bir şekilde uygulanabilecek"

"Tıpkı oyuncuların lige hazırlanması gibi hazırlandılar"

Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK / İSTANBUL,()

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin tanıtım toplantısında konuştu. Namoğlu, "Sana göre, bana göre gri olan pozisyonlar var. Bu tip pozisyonlara VAR olan arkadaş müdahil olmayacaktır. Hakemin vermiş olduğu karara saygı duyacaktır" dedi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan VAR Sistemi'nin tanıtım toplantısına; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ile Spor Toto Süper Lig kulüp başkanları katıldı.

VAR sisteminin merkezinin Riva olacağını söyleyen Yusuf Namoğlu, "VAR sistemi, geçen yıl uygulamaya konulan Avrupa'da Almanya, İtalya, Polonya, Portekiz ve Belçika'da uygulanan bir sistemdi. Bizim gibi diğer ülkelerde 1 yıl deney geçirdi. Bunlarda Avusturya, Türkiye, Çekya, Fransa gibi ülkelerdi. Dünyaya baktığımızda Çin, Güney Kore, Avustralya, Katar VAR uygulamaları yapmakta. Brezilya, ABD gibi ülkelerde de Var uygulamaları var. Şu gösteriyor ki, artık bu dünya kupasından sonra VAR uygulaması hızlı bir şekilde dünyaya yayılacaktır. VAR nedir, Video Asistan Hakemlik'te bizim uygulayacağımız sistemde ki Dünya Kupası'nda 34 kamera ve gerek operatör gerek VAR adedinin AVAR'la beraber çok olduğu sistemde biz ancak kendimize yeterli gördüğümüz, bir operatör, yanında VAR bir de AVAR. VAR; hakemle diyalog kuran kararı veren ve hakeme izlemesini öneren kişi. AVAR ise VAR'ın asistanı. Yani VAR maçı izlerken detaylı bir şekilde konuyu işlerken AVAR devam eden maçta herhangi bir şey var mı diye kontrol eden kişi olacak. Dolayısıyla biz biraz önce de ifade edildiği gibi Merkezden yani Riva'dan yönetmiş olacağız. Şimdi Almanya'da merkezden, İtalya ise alt yapısının yeterli olmaması nedeniyle statlara yaptıkları odalardan geçen sene uygulamayı yaptılar. Bizim alt yapımız telekomünikasyon ve fiber optik kablolarımız yeterli olduğu için yapmış olduğumuz yerlerde Sivas gibi, ışık hızında gelen bir görüntü ve merkezden yapmamıza sayın Futbol Federasyonu Başkan ve yönetim kurulumuz kararıyla merkezden olmasına karar verilmiştir" diye konuştu.

"AYNI ANDA 9 MAÇ TAKİP EDİLEBİLECEK"

Ligde aynı anda oynanacak 9 karşılaşmayı da takip edebilecek teknolojiye sahip olduklarını söyleyen Namoğlu, "Bu VAR sistemine sayın başkan ve yönetim kurulumuzun desteği, bunun yanında Kulüpler Birliği Eski Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ, özenle üzerinde durarak bunun hayata geçmesi için uğraş, destek vermişti. Aynı şekilde şimdiki başkan Fikret Orman ve yönetimi de aynı desteği devam ettirdiler. Bu destekler sayesinde sayın başkanımız ve yönetim kurulumuz da uygulamaya geçilmesine karar verildi. Tabii ki merkezden olma kararını da bu denemeler sonunda TFF yönetim kurulu merkezden olmasının daha doğru olacağını, Riva'da herkesin izleyebileceği şeffaf bir merkez meydana getirildi. Bu merkezde 9 maça bir anda VAR'lar buradan dahil olabilecekler. Sistem buna yapıldı. 5 tanesi oda şeklinde, diğerleri de hemen anında devreye girebilecek şekilde, monitör konulmuş şekilde yani eğer Türkiye'de aynı puanlarda düşen çıkan maçı olduğu takdirde bunu bir anda merkezden yapılacak sistem olarak meydana getirildi. Tabii ki bu çalışmaları merkezde yaparken büyük emeklerle yapıldı. Burada Sayın Cengiz Zülfikaroğlu'na huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Büyük uğraşlar verdi. Yine aynı şekilde teknik olan arkadaşlar olağanüstü çalışmalarla bunu tam hale getirmiş oldular. Dünya Kupası'nda VAR'ı hepimiz beraber izledik. Eleştirilen nokta nedir. Maçı büyük ölçüde yavaşlatacak, çok müdahale olacak. Oysa bakıldığında Kupada 21 müdahale oldu ancak 17'sine izleme imkanı yaratıldı. Yani monitöre 17 kez gidildi. 4 maçta 1 kez monitöre gidildi. Yani bu da futbolu öldürür, yavaşlatıra karşı somut bir adım olarak diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"VAR SİSTEMİNİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE UYGULANABİLECEK"

Geçtiğimiz sezon VAR sistemini deneyen İtalya'dan örnekler veren Namoğlu, "Ben size bir de rakamsal olarak İtalya örneğini vermek istiyorum. İtalya denedi bitirdi. İtalya'da bu uygulamadan bir yıla oranla faullerde yüzde 8 azalma meyana geldi. Sarı kartlarda yüzde 14.7 azalma, kırmızı kartlar yüzde 6.4, bunun yanı sıra penaltılarda da yüzde 4.3 artış geldi. Yine hakeme itirazdan 11 oyuncu ihraç edilirken İtalya'da bu uygulamayla 1 oyuncuya düştü. En önemli çarpıcı olay, aldatma olaylarında yüzde 43 gibi bir azalma meydana geldi. Yine ilk zamanlar Rizzoli yani onların hakem komitesi başkanı Cüneyt Çakır'ın müsabakasında devre arasında görüşme fırsatı buldum. İlk maçlarda zorlanmaların meydana geldiğini, ortalama 82 saniye gibi bir sürede karar verilmiş. Sonradan ikinci yarıda hakem arkadaşların da adapte olmasından dolayı 31.5 saniyeye düşürdüler İtalya'da. Bu bakımdan İtalya örneği de gösteriyor ki, VAR sisteminin sağlıklı bir şekilde uygulanabilecek. Futbola katkılara olacak. Ayrıca maçın süresine de İtalya'da 48 saniye gibi bir ilave gelmiş" şeklinde konuştu.

"GRİ POZİSYONLARA VAR OLAN ARKADAŞ MÜDAHİL OLMAYACAK"

Geçen sezon 180 karşılaşmada VAR sistemini denediklerini söyleyen Namoğlu, "Bunların beşer maç her hakem offline olarak, beşer maç her hakem online olarak 3 maç da sahada denemelerden geçti hakem arkadaşlar. Ve bu denemelerin yapıldığı her kaset, Şahin Gözü firması tarafından IFAB'a gönderiliyor. IFAB da Brüksel'deki bir üniversiteden analiz halinde geçerek tekrar dönüyor. Bizim yaptığımız bu çalışmalara, 'Adım adım ilerleyebilirsiniz' oluru verdikten sonra, biz ilerlemeye başladık. Neticesinde geçen sene anımsadığımız gibi TFF 1'inci Lig'te play-off maçlarında 5 müsabakada VAR sistemini uyguladık, IFAB'dan izin alarak. Ve bu 5 maçta hakem arkadaşlar 2 kez müdahale ettiler. Ve neticede 5'i, 2'ye bölersek, 2 buçuk karşılaşmada 1 müdahale oldu geçen sene yapılan resmi müsabakalarda. Önümüzdeki sezon Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı kararla, Süper Lig'te çeyrek finalden itibaren kupa maçlarında ve TFF 1'inci Lig'in final maçlarında görev yapılacak. Ben şunu açık olarak ifade etmek istiyorum herkese, bu sistemde tartışılan bir şey var. Yani yüzde 50, size göre penaltı, diğerine göre değil. Bunu Dünya Kupası'nda da gördük. Bizim uygulamamızda da bunu açık ve net bir şekilde yaşayacağız. Ve tartışılan tek nokta da bu olacaktır. Bunun doğrusu hakemin o anda ki yorumu. Orada bulunanın yorumuna bağlı olan pozisyonlar vardır. Sana göre, bana göre gri olan pozisyonlar. Bu tip pozisyonlara VAR olan arkadaş müdahil olmayacaktır. Hakemin vermiş olduğu karara saygı duyacaktır. Bu IFAB'ın protokoldeki kararıdır. Çünkü IFAB diyor ki, 'Temiz olacak pozisyonlarda ancak müdahale edecektir'. Sana göre, bana göre, tartışmalı olan pozisyonlarda VAR, hakeme saygı duyacaktır. Bunun dışında açık ve net olan pozisyonların hepsine VAR müdahale edecektir. Yalnız VAR hiçbir zaman oradan karar vermeyecek, şudur, penaltıdır, değildir anlamında değil. Gördüğü pozisyonu, hakemin izlemesini sağlayacaktır. Kararı yine de hakem verecektir. Ve dolayısıyla bundan sonra inanıyoruz ki, açık ve net olan pozisyonlarda, penaltı, goldü ya da değildi veya yüzde yüz ihraç olan pozisyonları hakemler atlamayacak artık, VAR devreye girecek. Daha adaletli bir maç yönetimine doğru gideceğine inanıyoruz" dedi.

"TIPKI OYUNCULARIN LİGE HAZIRLANMASI GİBİ HAZIRLANDILAR"

Süper Lig hakemlerinin de futbolcular gibi kampa girdiğini belirten Yusuf Namoğlu, "Hakem arkadaşlar da 11 gün burada kampa girdiler. Kampta haftada iki gün kondisyon olarak idman yaptılar. Tıpkı oyuncuların lige hazırlanması gibi hazırlandılar. Atletik testlerini de yaptılar ve başarıyla tamamladılar. Ayrıca VAR eğitimi ve oyun kuralları eğitimi gördüler. 3 günlük de bir seminerimiz var oraya Roberto Rosetti de gelecek. Bu şekilde tamamlayarak lige iyi bir şekilde gireceğiz" diye konuştu.

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