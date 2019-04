MHK Başkanı Çelik: Olaylara bardağın dolu tarafından bakalım

"Atamada sayısal olarak sıkıntı yaşıyoruz"

"En çok dikkat ettiğimiz husus, ödül ve ceza sistemini uygulamak oldu"

"Her maç sonrası hakemlerimizi kendi yönettikleri maçların görüntüleri eşliğinde yüz yüze eğitime alıyoruz"

"Geçtiğimiz sezona göre kırmızı kartlarda yüzde 11, sarı kartlarda yüzde 3.1, faullerde yüzde 4.9 azalma var"

"Ortalama olarak 2.14 maçta 1 karar düzeltildi. Böylece VAR daha ilk sezonunda olumlu katkısını göstermiş oldu"

"VAR konuşmalarının yayınlanması konusundaki yetki sadece ilgili lig organizatöründedir"

"Riva'daki VAR odası emin ellerdedir"

"VAR daha doğruyu bulmak için yoktur, VAR siyah ve beyaz gibi açık ve bariz hatalarda hakemi bilgilendirmek için vardır"

İSTANBUL () - Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden gündeme dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan dönemde basın toplantısı yerine yazılı bir açıklama yapmak ve tartışmaları sonlandırmak istediğini dile getiren Sabri Çelik, "Süper Lig futbol kulüplerimizin içinde bulunduğu durum nedeniyle, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, konuşma ve tartışmaları sonlandırmak için basın toplantısı yerine Merkez Hakem Kurulu olarak yazılı açıklama yapmayı tercih ettik. Bu nedenle sizleri yazılı olarak bilgilendiriyorum. En kısa sürede basın toplantısını da birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

İLK İCRAATLER...

15 Şubat 2019 tarihinde göreve başladıklarını hatırlatan Çelik, "Merkez Hakem Kurulu olarak iki aylık süreçte neler yaptık? Önce çalışmalarımızı sizlerle paylaşıp daha sonra ise VAR ile ilgili konulara değineceğim. İlk işimiz 18 Şubat 2019'da UEFA Hakem Kurulu Üyesi Jaap Uilenberg ile MHK Danışmanı ve eğitimci olarak anlaşmak oldu. Eğitim departmanımıza ayrıca Oğuz Sarvan arkadaşımızı da kattık. Göreve gelişimizin ikinci haftasında eğitim çalışmalarımıza başladık. Sezon sonuna kadar hakemlerimize 9 kez eğitim verecek olan Jaap Uilenberg'le 6'ncı eğitimi dün tamamladık. Jaap Uilenberg Süper Lig hakemlerine ve A klasman hakemlerimize kendi yönettikleri maçlardan görüntüler eşliğinde teknik eğitimler verdi. Ayrıca Hollandalı FIFA Hakemi ve FIFA VAR Eğitmeni Danny Makkelie ile birlikte VAR eğitimlerine katıldı. Süper Lig yardımcı hakemlerimize FIFA eğitimcisi İtalyan Giovanni Stefenato eğitimler verdi. Bugün de Giovanni Stefenato eğitimlerine devam etti. UEFA eğitimcisi Jorn West Larsen 2 hafta sonu Türkiye'de Spor Toto Süper Lig maçları ve Spor Toto 1'inci Lig maçlarını izleyip, Merkez Hakem Kurulu'na rapor sundu. Jaap Uilenberg de geçtiğimiz hafta sonu 4 ayrı maçı izledi" açıklamasını yaptı.

"ATAMADA SAYISAL OLARAK SIKINTI YAŞIYORUZ"

Süper Lig'de hiç görev alamayan bazı hakemlere görev verdiklerini dile getiren Çelik, şöyle konuştu: "Attığımız bir diğer önemli adım da Süper Lig'de hiç görev alamayan bazı hakemlerimize görevler vermemiz oldu. Abdülkadir Bitigen ve Zorbay Küçük, Süper Lig'deki ilk görevlerini bizim dönemimizde aldı, kamuoyunun beğenisini kazandı. Koray Gençerler, Serkan Tokat, Serkan Çınar gibi hakemlerimiz de uzun süre sonra Süper Lig'de tekrar görev aldılar. Maç atamalarında yaşadığımız en büyük soruna gelince... Süper Lig hakem sayımız 24. Spor Toto Süper Lig'de oynanan 9 maçın hakemini, en az 3 maçın 4'üncü hakemini, Spor Toto 1'inci Lig'deki önemli en az 3 maçın hakemini ve toplam 18 VAR ve AVAR görevi yapacak hakemi bu 24 kişi içerisinde atamaya çalışıyoruz. Bu durum da işimizi oldukça zorlaştırıyor. Cuma akşamı görev verdiğimiz hakem ve 4'üncü hakemleri pazar veya pazartesi günü VAR'da kullanıyoruz. Bunun getirdiği sıkıntılar sonucunda A klasmanı hakemleri gelecek sezon VAR görevine hazır duruma gelmeleri için 5 haftadır Riva'da eğitime alıyoruz. A klasmanı hakemlerin IFAB sertifikası alabilmesi için 8 online, 8 offline çalışma yapması gerekiyor. Alt klasmandan üst klasmana hakem ataması yaptık. Yani B klasmanı hakemini Spor Toto 1'inci Lig'de, C klasmanı hakemini TFF 2'nci Lig'de görevlendirdik. Bu süreçte yine, Süper Lig gözlemcilerimiz Jaap Uilenberg tarafından eğitime tabii tutuldu ve video test uygulandı."

"EN ÇOK DİKKAT ETTİĞİMİZ HUSUS, ÖDÜL VE CEZA SİSTEMİNİ UYGULAMAK OLDU"

Her maç sonrası hakemleri eğitime aldıklarını kaydeden Çelik şu ifadeleri kullandı: "Hakem atamalarında en çok dikkat ettiğimiz husus, ödül ve ceza sistemini uygulamak oldu. Bu durum da hakemler arasındaki rekabeti artırarak motivasyonlarının yükselmesini sağladı. Bazı kulüplerimizin istemediği hakemleri maçlarında görevlendirdik. 'Ambargolu hakem' cümlesini kaldırdık. Her maç sonrası hakemlerimizi kendi yönettikleri maçların görüntüleri eşliğinde yüz yüze eğitime alıyoruz. Olumlu ve olumsuz kararlarını gösteriyoruz. Sezon sonuna kadar da bu eğitimler devam edecek. Ayrıca EPAK analiz merkezimizden, hakemlerimize yönettikleri, gözlemcilerimize de izledikleri maçlardan sonra video klipler göndererek eğitimlerimizi pekiştiriyoruz."

'VAR' KONUSU

Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin istatistiklerini de açıklayan başkan Çelik, "Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi ile ilgili konulara gelince... Öncelikle VAR istatistikleri ile başlamak istiyorum. İlk 28 haftada bin 406 pozisyon VAR hakemlerince incelendi. 52 gol, 45 penaltı, 21 kırmızı kart olmak üzere 118 kritik karar düzeltildi. Geçtiğimiz sezona göre kırmızı kartlarda yüzde 11, sarı kartlarda yüzde 3.1, faullerde yüzde 4.9 azalma var. Ortalama olarak 2.14 maçta 1 karar düzeltildi. Böylece VAR daha ilk sezonunda olumlu katkısını göstermiş oldu. Bir kararın ortalama inceleme süresi 1.32 saniye, monitör inceleme süresi ise 40 saniye olarak gerçekleşti. VAR konuşmalarının yayınlanması konusundaki yetki sadece ilgili lig organizatöründedir. Medyada yer alan VAR diyaloglarının hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konuda çeşitli senaryolar yazılıyor. Kimse sorumsuzca açıklama yapmamalı, herhangi bir iddiası olan da bunu belgeleri ile açıklamalıdır. Riva'daki VAR odası emin ellerdedir. Hawk Eye şirketinin yeminli operatörleri bu işin başındadır. Ve bu operatörler IFAB onaylı sertifikaya sahiptir. Hawk Eye firması Avrupa'daki ülkelerin yüzde 80'i ile çalışmaktadır. UEFA da bu firma ile çalışıyor. İki aydır görevdeyiz. Lütfen olaylara bardağın dolu tarafından bakalım. Her şey açık ve şeffaftır. Bu bir süreçtir. Daha da iyi olacaktır. İlk senesinde hatalar olabilir. VAR daha doğruyu bulmak için yoktur, VAR siyah ve beyaz gibi açık ve bariz hatalarda hakemi bilgilendirmek için vardır" diyerek açıklamasını noktaladı.