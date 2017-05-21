Meydanlarda şampiyonluk coşkusu

FENERBAHÇE'nin Eurolig'deki final maçını İstanbul'un birçok ilçesinde olduğu gibi Avcılar'da da dev ekrandan izleyen binlerce taraftar karşılaşmanın bitiminde büyük kutlama yaptı.

Fenerbahçe taraftarlarının dev karşılaşmayı izleyebilmesi amacıyla Silivri, Beylikdüzü, Küçükçekmece'nin yanı sıra Avcılar'da da Merkez Mahallesi'ndeki Havuz Meydanı'nda belediye tarafından dev ekran yerleştirildi. Gün boyu süren hazırlıkların ardından taraftarların bir bölümü yerlerde oturarak karşılaşma saatini beklemeye başladı. Meşaleler yakarak ve takımları lehine tezahürat yapan binlerce kişi karşılaşmanın başlaması ile büyük heyecan yaşadı. Sarı- laciverliler'in Olimpiyakos'u yenerek şampiyon olması üzerine meydan büyük kutlamaya sahne oldu. Meşalelerden göz gözü görmez olurken, Fenerbahçe Marşı'nın ardından İzmir'in Dağları'nda marşı söylendi. Meydandan uzun süre ayrılamayan taraftarlar daha sonra araç konvoyları oluşturdu.



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