Mevlüt Erdinç resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, milli futbolcu Mevlüt Erdinç'i 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.Sarı lacivertli kulüp, son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen santrfor Mevlüt Erdinç ile sözleşme imzaladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli oyuncu Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu. Bedelsiz olarak kadromuza kattığımız Mevlüt Erdinç'e Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" denildi.Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı terletecek.