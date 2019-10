Mevlüt Erdinç: Forma savaşı beni daha da motive ediyor

Medipol Başakşehir'den sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli golcü Vedat Muriç'in yükselen performansının kendisini de motive ettiğini söyledi.

Futbol yaşantısını uzun yıllar Avrupa'da sürdüren ve ardından Başakşehir ve Antalyaspor'da forma giyen Erdinç, "Elbette daha önce oynadığım iki takım da çok değerli ama Fenerbahçe'nin büyüklüğü bir başka. Bu büyük camianın başarısı için her an hazır olmak zorundayım" diyerek forma savaşında kendisinin de yer aldığını belirtti.

Fenerbahçe forması ile bu sezon 3 maçta forma giyen Mevlüt Erdinç, sıkı çalışmasına devam ediyor ve ihtiyaç anında hazır bir şekilde formayı kapmak istiyor. Golcü oyuncu, "Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'ye gelirken, forma savaşının üst seviyede olduğunu biliyordum. Oldukça iyi bir kadromuz var. Sadece ileride değil, her pozisyon için bir savaş var. Bu da bizi rekabete ve daha iyi olmaya itiyor. Vedat ile birlikte çalışmak beni daha da motive ediyor, ona saygı duyuyorum. Çubuklu forma ile takımıma katkı sağlayarak omuz omuza şampiyonluk yürüyüşümüzde ben de pay sahibi olmak istiyorum" diye konuştu.

Mevlüt Erdinç, yeni takımıyla geçirdiği süreye dair yaptığı değerlendirmede ise, "Lig uzun bir maraton. Takımıma ligin üçüncü haftası itibariyle katıldım. İstediğim kadar forma giymemiş olabilirim ama sıkı çalışarak bunu telafi etmek istiyorum. Takım arkadaşlarımla arayı bir an önce kapatmak istiyorum. Forvetler golle nefes alırlar ve benim bu konuda açlığım var. Fenerbahçe forması ile gollerimi atmak istiyorum" dedi.

Türkiye'nin Arnavutluk ve Fransa maçlarına da değinen Erdinç, "İki zorlu karşılaşma bizi bekliyor. Milli takımımıza Arnavutluk ve Fransa maçlarında sonsuz başarılar diliyorum. Umarım iki maçtan alacağımız iyi skorlarla Euro 2020'ye gitme hakkını elde ederiz. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu dönemde milli takımımızın alacağı sonuç hepimize ayrı bir moral ve motivasyon olacaktır. İnanıyorum ki Saracoğlu cuma akşamı kırmızı-beyaz olacak" şeklinde konuştu.